Сетка вытяжки будет блестеть: элементарный раствор работает лучше других средств
- Сетка вытяжки накапливает много жира, но есть простое средство для его удаления.
- Вы можете за несколько минут вернуть ей блеск, как будто она только что из магазина.
Сетка вытяжки это место, где скапливается много жира, и избавиться от него не так легко. Впрочем, есть простое средство, которым вы легко сможете вернуть ей блеск.
Когда на сетке вытяжки скапливается много жира – отмыть ее выглядит нереальной задачей. Как избавить себя от забот и сделать это за считанные минуты – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Southern living.
Как легко отчистить сетку вытяжки?
Сначала не прибегайте к химическим средствам, а воспользуйтесь элементарным кипятком. Элементарный прием, который так редко применяют!
Сетка вытяжки впитывает много жира / Фото Freepik
Просто наберите кипяток в противень и положите в него решетку. Вы увидите, как жир отходит от нее просто на глазах! Проварите немного сетку – и она будет как новенькая!
Какой еще способ может помочь?
А еще прекрасно работает сода. Наберите в раковину кипяток, добавьте соду и размешайте.
Затем поместите в кипяток сетку вытяжки и отчищайте длинной щеткой. Несколько минут – и металл будет блестеть!