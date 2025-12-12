Блищатиме, наче щойно з магазину: як легко відмити мікрохвильову піч
- Мікрохвильову піч можна відчистити від найстійкішого жиру елементарними засобами.
- Кілька хвилин та копійчані секрети – і вона блищатиме як новенька.
Мікрохвильова піч – це незамінний помічник на кухні, яким ми користуємося кожного дня. Саме тому варто піклуватися, щоб вона завжди виглядала "на всі сто".
Ніхто не буде вдаватися до зайвої мороки та протирати мікрохвильовку після кожного використання. Однак з часом жир таки накопичується – і позбутися його не так складно, розповідає 24 Канал з посиланням на Onet.
Як легко відмити мікрохвильову піч?
Зазвичай на стінках мікрохвильовки накопичуються жир та залишки їжі. Не кидайтеся одразу витирати їх ганчіркою – спершу треба полегшити собі життя.
Наріжте лимон на кілька частинок, покладіть у миску з водою та поставте на 5 хвилин у мікрохвильовку. Потім цілком достатньо буде протерти стінки – плями зникатимуть самі, а неприємного запаху як і не було.
Чиста мікрохвильовка – задоволення для господині / Фото Freepik
Що стосується поворотної тарілки, то тут підійде звичайний засіб для миття посуду. Бруд зі скла відчищається значно легше.
Що робити, коли вдома немає лимона?
Тоді в дію вступають сода та оцет. Змішуємо у пропорції 1:1, додаємо трішки води та наносимо на стінки мікрохвильовки, радить Morele.
Результат буде аналогічним: ви позбудетеся як жирних плям, так і неприємного запаху. І при цьому – майже не докладаючи зусиль.
