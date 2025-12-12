Будет блестеть, как будто только что из магазина: как легко отмыть микроволновую печь
- Микроволновую печь можно отчистить от самого стойкого жира элементарными средствами.
- Несколько минут и копеечные секреты – и она будет блестеть как новенькая.
Микроволновая печь это незаменимый помощник на кухне, которым мы пользуемся каждый день. Именно поэтому стоит заботиться, чтобы она всегда выглядела "на все сто".
Никто не будет прибегать к лишней мороке и протирать микроволновку после каждого использования. Однако со временем жир таки накапливается – и избавиться от него не так сложно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Onet.
Как легко отмыть микроволновую печь?
Обычно на стенках микроволновки накапливаются жир и остатки пищи. Не бросайтесь сразу вытирать их тряпкой – сначала надо облегчить себе жизнь.
Нарежьте лимон на несколько частиц, положите в миску с водой и поставьте на 5 минут в микроволновку. Затем вполне достаточно будет протереть стенки – пятна будут исчезать сами, а неприятного запаха как и не было.
Чистая микроволновка – удовольствие для хозяйки / Фото Freepik
Что касается поворотной тарелки, то здесь подойдет обычное средство для мытья посуды. Грязь со стекла отчищается значительно легче.
Что делать, когда дома нет лимона?
Тогда в действие вступают сода и уксус. Смешиваем в пропорции 1:1, добавляем немного воды и наносим на стенки микроволновки, советует Morele.
Результат будет аналогичным: вы избавитесь как жирных пятен, так и неприятного запаха. И при этом – почти не прилагая усилий.
Какие еще лайфхаки пригодятся?
