Це можна зробити без зайвих зусиль: як відмити застарілий жир на деко

З часом деко попри всі старання може накопичувати чимало жиру. З кожним разом позбутися його стає все складніше, але один секрет допоможе зарадити ситуації.

Застарілий жир – це поширена проблема, з якою зустрічалися на кожній кухні. Як можна її позбутися, не докладаючи багато зусиль – розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.

Як відмити застарілий жир на деко?

Не треба вдаватися до дорогих засобів – вам допоможуть два прості інгредієнти та трішки води. Йдеться про елементарну харчову соду та фольгу. Легко, безпечно дешево. Як це працює?

Ви будете знову насолоджуватися улюбленими стравами / Фото Pixabay

Треба просто збризнути деко теплою водою, щедро посипати содою, налити ще води та залишити на 15 хвилин. Сода – луг, який буде розщеплювати кислоти від залишків їжі та жиру.

А тепер настав час фольги – згортаємо її у кульку та чистимо деко круговими рухами. Кілька хвилин – і воно знову як новеньке! Фольга мʼякша, аніж сталева мочалка, але достатньо міцна, щоб впоратися із жиром.

Які ще засоби допоможуть відмити жир з дека?

Якщо бруд дуже старий та засохлий, треба додати вашому засобу трішки агресивності. Тут на допомогу прийде оцет, підказує The Spuce Eats.

Залийте соду оцтом, щоб утворилася паста, та залиште на ніч. Потім так само позбудьтеся залишків жиру за допомогою фольги та помийте деко.

Поради, які стануть у пригоді