Это можно сделать без лишних усилий: как отмыть застарелый жир на противне

Со временем противень несмотря на все старания может накапливать немало жира. С каждым разом избавиться от него становится все сложнее, но один секрет поможет помочь справиться с ситуацией.

Застарелый жир – это распространенная проблема, с которой встречались на каждой кухне. Как можно от нее избавиться, не прилагая много усилий – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.

Как отмыть застарелый жир на противне?

Не надо прибегать к дорогим средствам – вам помогут два простых ингредиента и немного воды. Речь идет об элементарной пищевой соде и фольге. Легко, безопасно дешево. Как это работает?

Вы будете снова наслаждаться любимыми блюдами / Фото Pixabay

Надо просто сбрызнуть противень теплой водой, щедро посыпать содой, налить еще воды и оставить на 15 минут. Сода – щелочь, которая будет расщеплять кислоты от остатков пищи и жира.

А теперь пришло время фольги – сворачиваем ее в шарик и чистим противень круговыми движениями. Несколько минут – и оно снова как новенькое! Фольга мягче, чем стальная мочалка, но достаточно прочная, чтобы справиться с жиром.

Какие еще средства помогут отмыть жир с дека?

Если грязь очень старая и засохшая, надо добавить вашему средству немного агрессивности. Здесь на помощь придет уксус, подсказывает The Spuce Eats.

Залейте соду уксусом, чтобы образовалась паста, и оставьте на ночь. Затем так же избавьтесь от остатков жира с помощью фольги и помойте противень.

