Про це ніхто не здогадувався: ось що насправді відлякує кротів

Кроти здатні зіпсувати подвір’я та сад, оскільки після їхньої появи на ділянці з’являються великі купи ґрунту. Замість того, щоб використовувати хімічні засоби, радимо спробувати натуральні методи, які відіб’ють їхнє бажання нищити землю на вашій ділянці.

Початок садового сезону знаменує не лише початок посадок та росту рослин, але ще й активності підземних тварин, пише Interia Kobieta.

Виявляється, що прості рішення на основі ароматів та побутових хитрощів добре працюють в боротьбі з кротами, не вимагаючи ні великих витрат, ні спеціалізованих засобів.

Чим вивести кротів з саду?

Про це мало хто знає, але один з найпростіших способів відлякування кротів вважається використання шерсті чи хутра домашніх тварин. Особливо цей метод корисний тоді, коли вдома живуть довгошерстні тварини.

Потрібно зібрати шерсть, загорнути в маленькі кульки та помістити в тунелі чи свіжі купи ґрунту.

Кроти мають надзвичайно гострий нюх, що допомагає їм виживати під землею, де видимість мінімальна. Тому додавання собачої чи котячої шерсті діє як відлякувальний фактор, оскільки вона одразу асоціюють цей запах з хижаком.



Кротів відлякує шерсть тварин

Кріт у природі – дуже полохлива та обережна тварина, а запах істот сигналізує їм про смертельну небезпеку. І коли кріт відчуває специфічний аромат у своєму тунелі, то робить висновок, що його територію захопив ворог. Відповідно одразу тікає у безпечніше й тихіше місце.

Інші засоби з ароматами мають подібний ефект. У нори також кладуть шкірку цитрусових, рибні рештки чи матеріали, що просочені оцтом.

Доволі неприємними для них є звукові відлякувачі – банки чи пляшки, підвішені на мотузках. Коли їх рухає вітер, то вони створюють вібрації та шум, які є нестерпними для кротів.

Ефективний захист проти кротів можуть забезпечити правильно підібрані рослини. Рекомендовано садити часник, цибулю, чорноборивці чи молочай. Їхній інтенсивний аромат теж має відлякувальний фактор.

А ще кроти не люблять мелений червоний перець, який можна засипати в їхні нори, щоб вони залишили територію через дискомфорт, йдеться на ютуб-каналі "Секрети врожаю".

Його активні речовини сильно подразнюють слизові оболонки. Коли кріт буде пересуватися своїми ходами, перець підніметься й потрапить на його слизові. Через сильний дискомфорт тварина залишить територію й почне шукати інше місце для проживання.

