Іноді банки з консервацією можуть стати справжнім викликом: кришки на них закручують так міцно, аби вони були герметичні. Втім, це згодом робить процес їхнього відкривання непростим.

Якщо раніше вам вже доводилося боротися з банкою огірків чи помідорів, що закрита надто міцно, ви не одні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Та, на щастя, один лайфхак допоможе назавжди забути про цю надокучливу проблему.

Як легко відкрити банку з консервацією?

Способів, що мали б полегшити відкриття банки, існує чимало, але не всі з них прості. Одні радять опустити її у гарячу воду, інші обгортають кришку рушником чи звичайною тканиною. Та існує набагато простіший спосіб, і все, що для нього потрібно – предмет, що точно є у вашій кухонній шухляді.

Все, що вам насправді потрібно, аби стати справжнім експертом з відкривання банок – це ніж. Візьміть банку з консервацією та переверніть її так, аби вона стояла на кришці. Після цього потрібно вставити ніж між кришкою та банкою і трохи повернути його вбік від себе. Таким чином в банку потрапить повітря, і вона розгерметизується з характерним тихим звуком.

Блогерка показала, як легко відкрила банку: дивіться відео

Після цього банку можна перевернути назад та легко відкрити.

Ще один метод, що може бути дієвим – це просто проколоти кришку ножем. Втім, після цього використовувати її знову вже не вийде.

Ось ще кілька лайфхаків, що допоможуть відкрити банку:

кришку можна опустити у гарячу воду – це допоможе трохи розширити кришку, і вона легше відкрутиться, пише Taste of Home.

постукайте по кришці ложкою – це може порушити герметичність. Після постукування спробуйте відкрити банку. Можливо, доведеться повторити процедуру кілька разів;

міцно вдарте по дну банки. Це ще один спосіб порушити герметичність – цей метод іноді називають гідравлічним ударом. Тиск біля кришки підвищується, і банка відкривається легше.

