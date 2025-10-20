Банку з консервацією можна відкрити за лічені миті: потрібна одна річ з кухні
- Щоб легко відкрити банку з консервацією, вставте ніж між кришкою та банкою і поверніть його вбік для потрапляння повітря.
- Альтернативні методи включають опускання кришки у гарячу воду, постукування ложкою або удар по дну банки.
Іноді банки з консервацією можуть стати справжнім викликом: кришки на них закручують так міцно, аби вони були герметичні. Втім, це згодом робить процес їхнього відкривання непростим.
Якщо раніше вам вже доводилося боротися з банкою огірків чи помідорів, що закрита надто міцно, ви не одні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Та, на щастя, один лайфхак допоможе назавжди забути про цю надокучливу проблему.
Цікаво Не треба жодної дорогої хімії: як швидко вивести пляму від кави
Як легко відкрити банку з консервацією?
Способів, що мали б полегшити відкриття банки, існує чимало, але не всі з них прості. Одні радять опустити її у гарячу воду, інші обгортають кришку рушником чи звичайною тканиною. Та існує набагато простіший спосіб, і все, що для нього потрібно – предмет, що точно є у вашій кухонній шухляді.
Все, що вам насправді потрібно, аби стати справжнім експертом з відкривання банок – це ніж. Візьміть банку з консервацією та переверніть її так, аби вона стояла на кришці. Після цього потрібно вставити ніж між кришкою та банкою і трохи повернути його вбік від себе. Таким чином в банку потрапить повітря, і вона розгерметизується з характерним тихим звуком.
Блогерка показала, як легко відкрила банку: дивіться відео
Після цього банку можна перевернути назад та легко відкрити.
Ще один метод, що може бути дієвим – це просто проколоти кришку ножем. Втім, після цього використовувати її знову вже не вийде.
Ось ще кілька лайфхаків, що допоможуть відкрити банку:
- кришку можна опустити у гарячу воду – це допоможе трохи розширити кришку, і вона легше відкрутиться, пише Taste of Home.
- постукайте по кришці ложкою – це може порушити герметичність. Після постукування спробуйте відкрити банку. Можливо, доведеться повторити процедуру кілька разів;
- міцно вдарте по дну банки. Це ще один спосіб порушити герметичність – цей метод іноді називають гідравлічним ударом. Тиск біля кришки підвищується, і банка відкривається легше.
Які ще лайфхаки для дому варто знати?
Якщо ви хочете відновити ідеальний вигляд дерев'яної підлоги, для цього не потрібно купувати жодних магазинних засобів. Все, що потрібно – це натерти її горіхом, і вона стане як нова.
Також раніше ми вже розповідали, де зберігати яйця, аби вони цілий місяць залишалися свіжими.
Часті питання
Який простий спосіб відкрити банку з консервацією?
Вам знадобиться ніж. Переверніть банку на кришку, вставте ніж між кришкою та банкою і поверніть його вбік від себе — це дозволить повітрю потрапити в банку, розгерметизувавши її.
Які ще методи можуть допомогти відкрити банку?
Кришку можна опустити у гарячу воду, постукати по ній ложкою або міцно вдарити по дну банки.
Які інші лайфхаки для дому можна використати?
Для відновлення дерев'яної підлоги можна натерти її волоським горіхом, а для зберігання яєць їх слід зберігати у певному місці, щоб вони залишалися свіжими цілий місяць.