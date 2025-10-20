Иногда банки с консервацией могут стать настоящим вызовом: крышки на них закручивают так крепко, чтобы они были герметичны. Впрочем, это впоследствии делает процесс их открывания непростым.

Если раньше вам уже приходилось бороться с банкой огурцов или помидоров, что закрыта слишком крепко, вы не одни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И, к счастью, один лайфхак поможет навсегда забыть об этой надоедливой проблеме.

Как легко открыть банку с консервацией?

Способов, что должны облегчить открытие банки, существует немало, но не все из них просты. Одни советуют опустить ее в горячую воду, другие обертывают крышку полотенцем или обычной тканью. Но существует гораздо более простой способ, и все, что для него нужно – предмет, что точно есть в вашем кухонном ящике.

Все, что вам на самом деле нужно, чтобы стать настоящим экспертом по открыванию банок – это нож. Возьмите банку с консервацией и переверните ее так, чтобы она стояла на крышке. После этого нужно вставить нож между крышкой и банкой и немного повернуть его в сторону от себя. Таким образом в банку попадет воздух, и она разгерметизируется с характерным тихим звуком.

После этого банку можно перевернуть обратно и легко открыть.

Еще один метод, что может быть действенным – это просто проколоть крышку ножом. Впрочем, после этого использовать ее снова уже не получится.

Вот еще несколько лайфхаков, что помогут открыть банку:

крышку можно опустить в горячую воду – это поможет немного расширить крышку, и она легче открутится, пишет Taste of Home.

постучите по крышке ложкой – это может нарушить герметичность. После постукивания попробуйте открыть банку. Возможно, придется повторить процедуру несколько раз;

крепко ударьте по дну банки. Это еще один способ нарушить герметичность – этот метод иногда называют гидравлическим ударом. Давление возле крышки повышается, и банка открывается легче.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?