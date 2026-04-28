Блогерка розкрила секрет білосніжного тюлю: тканина стане як нова за одне прання
- Для швидкого відбілювання тюлю використовуйте розчин солі та гелю для прання, а також додайте 2 таблетки аспірину в барабан пральної машини.
- Прати тюль потрібно при 40 градусах та 1000 обертах, а після прання можна вішати трохи вологою, щоб уникнути прасування.
Білий тюль дуже швидко втрачає свій вигляд, оскільки вбирає пил і стає сірим. Проте правильне прання допоможе йому знову швидко стати білосніжним.
Є простий лайфхак, який дозволяє повернути тюлю свіжість і білизну без дорогих засобів та зайвих зусиль, йдеться в інстаграм-дописі блогерки Софії Сізової. Усе, що потрібно – це кілька доступних інгредієнтів та правильна послідовність дій.
Як швидко випрати тюль?
Після зняття тюлю усі гачки потрібно закріпити звичайною чистою шкарпеткою. Це робиться для того, щоб вони не випали.
Перед пранням тюль потрібно замочити у розчині солі та гелю для прання – сіль дуже добре витягує бруд та пил.
Через 30 хвилин тюль можна кидати прати, додавши 2 таблетки аспірину в барабан, який добре відбілює тканину. У ємність для рідин додайте пів ковпачка рідкого гелю. Сипучий порошок краще не використовувати, оскільки він не встигне розчинитися.
Ацетилсаліцилова кислота, яка входить до складу аспірину під час прання реагує з водою, розщеплюючи відкладення, які осідають на волокнах й роблять тканину тьмяною. Завдяки пігулці колір стає чистішим, а тканина – світлішою, пише City Magazine.
Прати тюль потрібно в режимі 40 градусів, виставивши 1000 обертів. Після прання її можна вішати на карниз навіть трохи вологою, щоб не прасувати.
А якщо на тюлі залишилися певні складки, то можна розвести воду з кондиціонером й обприскати цією рідиною тканину.
Які ще є поради по дому?
Видалення запаху поту
Для видалення запаху поту з одягу рекомендується використовувати харчову соду та оцет, які нейтралізують запахи та очищають тканину.
Очищення пральної машини
Лимон і зубна паста ефективно очищають пральну машину, видаляючи забруднення та неприємні запахи. А от використання оцту може пошкодити деталі пральної машини, тому його не рекомендують.
