Покладіть ці засоби до прання, щоб одяг був білосніжним: коштують копійки

Пляма на улюблених білих речах завжди викликає паніку й переживання за те, чи вдасться випрати річ. Втім, не варто засмучуватися, оскільки врятувати вбрання допоможуть прості засоби, які знайдуться на кухні в кожного.

У сучасному світі є чимало професійних засобів проти виведення плям, проте не завжди потрібно використовувати хімію, пише 24 Канал з посиланням на Sante Plus. Звичайні засоби здатні відіпрати пляму нічим не гірше.

Чим відіпрати пляму з одягу?

Оцет

Позбутися плями можна завдяки оцту. Замочіть забруднений білий одяг у теплій воді з оцтом, а тоді виперіть речі в пральній машині з порошком.

Харчова сода

Сода є доволі популярним природним відбілювачем. Вона добре справляється з іржею, кров’ю та жовтими слідами на подушках чи скатертинах. Особливо ефективною є сода у поєднанні з оцтом, оскільки коли разом компоненти з’єднуються, то ще більше підсилюють дію одне одного.



Білі речі вдасться відіпрати від плям / Фото Pexels

Потрібно трішки змочити забруднену ділянку, нанести соду на пляму, а тоді обережно потерти щіткою й залишити на 30 хвилин. Наступним кроком залишиться прання у звичайному режимі в пральній машині.

Перекис водню

Плями від червоного вина є частою проблемою, особливо в новорічні свята. Найкраще від таких плям позбуватися одразу, коли вони ще свіжі. У цьому випадку на допомогу прийде перекис водню.

У рівних пропорціях треба змішати рідкий мийний засіб та перекис водню й нанести суміш на пляму. Вже за кілька секунд плям від вина почне зникати на очах. Після такої дії сліди від вина почнуть зникати. Коли вся пляма зникне, одяг потрібно випрати, як зазвичай.

