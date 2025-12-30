В современном мире есть немало профессиональных средств против выведения пятен, однако не всегда нужно использовать химию, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante Plus. Обычные средства способны отстирать пятно ничем не хуже.

Чем отстирать пятно с одежды?

Уксус

Избавиться от пятна можно благодаря уксусу. Замочите загрязненную белую одежду в теплой воде с уксусом, а потом постирайте вещи в стиральной машине с порошком.

Пищевая сода

Сода является довольно популярным природным отбеливателем. Она хорошо справляется со ржавчиной, кровью и желтыми следами на подушках или скатертях. Особенно эффективна сода в сочетании с уксусом, поскольку когда вместе компоненты соединяются, то еще больше усиливают действие друг друга.



Белые вещи удастся отстирать от пятен / Фото Pexels

Нужно немного смочить загрязненный участок, нанести соду на пятно, а потом осторожно потереть щеткой и оставить на 30 минут. Следующим шагом останется стирка в обычном режиме в стиральной машине.

Перекись водорода

Пятна от красного вина является частой проблемой, особенно в новогодние праздники. Лучше всего от таких пятен избавляться сразу, когда они еще свежие. В этом случае на помощь придет перекись водорода.

В равных пропорциях надо смешать жидкое моющее средство и перекись водорода и нанести смесь на пятно. Уже через несколько секунд пятен от вина начнет исчезать на глазах. После такого действия следы от вина начнут исчезать. Когда все пятно исчезнет, одежду нужно постирать, как обычно.

Для устранения неприятного запаха с полотенец рекомендуется использовать пищевую соду, которая эффективнее, чем уксус, расщепляет пленку от моющих средств, рассказала блогерша Мария Максименко. Нужно добавить 2 столовые ложки соды в барабан стиральной машины и стирать полотенца при температуре 60 градусов в течение 2 часов, чтобы достичь свежего аромата и мягкости.

