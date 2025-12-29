Потрібна лише фольга: геніальний трюк, який прибере наліт з крана

Навіть при регулярному прибиранні хромовані змішувачі швидко втрачають блиск через плями від жорсткої води та мильний наліт. Однак повернути крану сяючий вигляд можна і без дорогих засобів.

Замість спеціальної хімії можна скористатися звичайною алюмінієвою фольгою, пише 24 Канал з посиланням на Apartent Therapy.

Як очистити крани фольгою?

Алюмінієва фольга добре справляється з мінеральними відкладеннями завдяки абразивній дії. Не варто боятися нею полірувати крани, оскільки фольга не подряпає метал. Під час полірування утворюється оксид алюмінію, який очищує кран до блиску й навіть зменшує сліди іржі.

Для очищення кранів фольгу потрібно зім’яти в кульку й обережно протерти кран. Попереднє змочування фольги водою краще впорається з мильним нальотом. Після очищення поверхню варто витерти насухо, щоб запобігти появі нових плям.



Фольга легко очищує крани / Фото Freepik

Фахівці зазначають, що такий метод чудово підходить для класичних хромованих змішувачів. Фольга швидко прибирає тьмяність та повертає металу дзеркальний блиск. Для матових чи делікатних покриттів варто обрати інший спосіб очищення, щоб уникнути ймовірних подряпин.

Спробуйте повторити цей лайфхак, і ви завжди будете користуватися лише фольгою, яка допоможе підтримувати чистоту ванної кімнати без жодних зусиль.

До слова, наклеювання фольги на стінки холодильника допоможе уникнути намерзання льоду, запобігаючи накопиченню конденсату, пише Haps. Використання фольги сприятиме стабільнішій роботі холодильника та економії електроенергії, продовжуючи його термін служби.

Які ще є цікаві поради?