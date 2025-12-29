Нужна только фольга: гениальный трюк, который уберет налет с крана

Даже при регулярной уборке хромированные смесители быстро теряют блеск из-за пятен от жесткой воды и мыльного налета. Однако вернуть крану сияющий вид можно и без дорогих средств.

Вместо специальной химии можно воспользоваться обычной алюминиевой фольгой, пишет 24 Канал со ссылкой на Apartent Therapy.

Как очистить краны фольгой?

Алюминиевая фольга хорошо справляется с минеральными отложениями благодаря абразивному действию. Не стоит бояться ею полировать краны, поскольку фольга не поцарапает металл. Во время полировки образуется оксид алюминия, который очищает кран до блеска и даже уменьшает следы ржавчины.

Для очистки кранов фольгу нужно смять в шарик и осторожно протереть кран. Предварительное смачивание фольги водой лучше справится с мыльным налетом. После очистки поверхность стоит вытереть насухо, чтобы предотвратить появление новых пятен.



Фольга легко очищает краны / Фото Freepik

Специалисты отмечают, что такой метод прекрасно подходит для классических хромированных смесителей. Фольга быстро убирает тусклость и возвращает металлу зеркальный блеск. Для матовых или деликатных покрытий стоит выбрать другой способ очистки, чтобы избежать возможных царапин.

Попробуйте повторить этот лайфхак, и вы всегда будете пользоваться только фольгой, которая поможет поддерживать чистоту ванной комнаты без усилий.

К слову, наклеивание фольги на стенки холодильника поможет избежать намерзания льда, предотвращая накопление конденсата, пишет Haps. Использование фольги будет способствовать более стабильной работе холодильника и экономии электроэнергии, продлевая его срок службы.

Какие еще есть интересные советы?