Кілька копійок – і старі речі знову стануть білосніжними: як зробити чудодійне замочування
- Білий одяг з часом втрачає свій колір, але його легко повернути до початкового стану.
- Достатньо кільокх копійчаних засобів, аби білий одяг знову засяяв.
Білий одяг виглядає ефектно, але зчасом починає втрачати свій колір. Без паніки – його дуже легко повернути до колишнього стану.
Коли білий одяг зовсім новенький – власники в ньому просто сяють. Якщо з часом речі перестали бути білосніжними, то не варто поспішати їх позбутися, адже ситуацію легко виправити, причому це обійдеться у кілька копійок, розповідає Onet.
Як відбілити старий одяг?
Процес починається із замочування: покладіть одяг у ємність із теплою водою, куди попередньо додайте чверть склянки перекису водню, повну склянку соди та одну чайну ложку гелю для миття посуду.
Ретельно перемішайте розчин, щоб інгредієнти розчинилися, і залиште тканину на термін від тридцяти до шістдесяти хвилин, орієнтуючись на складність забруднень.
Старий одяг знову стане білосніжним / Фото Freepik
Після завершення процедури речі достатньо випрати у звичайному режимі пральної машини. Важливо пам'ятати, що білий одяг не рекомендується піддавати машинній сушці, оскільки висока температура може "запечатати" залишки плям у волокнах; краще дати їм висохнути природним шляхом.
Якщо ж забруднення виявилися занадто стійкими, можна скористатися концентрованим методом: змішайте соду з водою до стану густої каші, нанесіть безпосередньо на проблемні ділянки на двадцять хвилин, а потім відправте у прання.
Чи весь одяг можна відбілювати таким чином?
Так, цей спосіб працює завжди, але важливо звернути увагу на важливий нюанс. Якщо ви працюте з делікатними тканинами, як-от шовк чи тонку бавовна, то алгоритм дещо інший, наголошує Morele.
Cпочатку перевірте дію розчину на непомітній ділянці з внутрішньої сторони. Важливо переконатися у безпечності методу для структури волокон, адже якщо їх пошкодити – зарадити вже не вдасться.
Які поради варто спробувати?
