Фахівці кажуть, що чорний колір радіаторів робить простір вишуканішим, але для багатьох стане несподіванкою факт про тепло та ефективність саме чорних батарей, пише City Magazine.

Читайте також Чим утеплити балкон взимку: українцям назвали найкращий варіант

Чому білі радіатори варто перефарбувати?

Відмінності не є сильно разючими, проте темний колір поглинає та віддає тепло набагато краще, ніж світлий. Це означає, що саме чорний радіатор направляє більше тепла в приміщення.

Чорна поверхня справді краще поглинає та випромінює тепло у порівнянні зі світлою. Це відбувається тому, що темні кольори поглинають більше інфрачервоної енергії. Технічно чорний радіатор може випромінювати трохи більше тепла, ніж білий, і може бути трохи кращим.



Чорні радіатори довше зберігають тепло / Фото Pexels

Білі радіатори є трохи примхливими, бо на них часто збирається помітний пил та плями, а сліди чищення завжди помітні на світлій поверхні. Чорний колір в цьому сенсі набагато поблажливіший. На чорній поверхні нерівності менш помітні. Це означає, що їх не доведеться часто мити.

Що зробити, щоб у кімнаті стало ще тепліше?

Встановлення полиці над радіатором допомагає краще розподіляти тепло в кімнаті і знизити споживання енергії, йдеться на британському ресурсі Express. Для безпеки відстань між радіатором і полицею має бути не менше 15 сантиметрів, а полиця повинна бути з термостійких матеріалів.

Такий підхід прискорить нагрів приміщення та зробить його рівномірнішим. У результаті система опалювання працюватиме вже не так інтенсивно, тож знизиться й споживання енергії, а разом із цим і витрати на комунальні послуги.

Які ще є важливі поради на тему радіаторів?