Шкарпетки стануть білосніжними за один цикл прання: повторіть простий трюк за копійки

Білі шкарпетки можуть швидко втратити свій білосніжний колір і стати сірими, тому господині винайшли цікавий спосіб, який допоможе знову їм повернути білосніжний колір. Знадобиться лише простий інгредієнт, який вже є на вашій кухні.

У весняну пору білі шкарпетки все активніше використовуються у наших образах, тому важливо їх підтримувати чистими, пише Express. І хоч верхня сторона може бути білою, шкарпетки з-під низу можуть бути сірими навіть після багаторазового прання.

Чим відіпрати білі шкарпетки?

Фахівці кажуть, що шкарпетки можуть погано виглядати лише через те, що більшість людей їх неправильно перуть. Виявляється, пом’якшувач для тканини здатен з часом робити тканину тьмяною, тому замість нього слід використовувати лимонний сік.

Річ у тому, що кондиціонер залишає шар хімічних речовин на волокнах одягу, щоб зберегти їх м’якими.

Шкарпетки ж призначені для поглинання вологи з ніг, тому коли їх перуть з пом’якшувачем для тканини, то це може призвести до того, що піт закупорює волокна.

З часом та волога, що накопичилася в шкарпетках, починає притягувати бруд, роблячи їх сірими та брудними.

Щоб зберегти їх чистими, фахівці радять відмовитися від кондиціонера під час прання, скориставшись натомість незначною кількістю лимонного соку, який зможе виправити всю ситуацію.



Лимонний сік відбілює шкарпетки / Фото Pexels

За словами експертів, лимонний сік діє як природний відбілювач, а сонячне світло посилює його відбілюючий ефект. Лимонну кислоту використовували для відбілювання речей ще наші бабусі, оскільки вона справді ефективно розщеплює бруд та піт.

Якщо ж повісити шкарпетки на сонце, то це дасть подвійну користь, оскільки лимонна кислота добре реагує на ультрафіолетове світло, тому сонячна погода ще більше допоможе відбілити шкарпетки.

Професійні засоби від плям можна придбати нa Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Як відбілити шкарпетки лимонним соком?

Для ефективного прання достатньо налити 250 міліграмів лимонного соку у барабан пральної машини. Також потрібно використати пральний порошок – рідкий чи сипучий, проте не слід додавати пом’якшувач для білизни.

Після прання шкарпетки радять повісити на вулиці в сонячний день, щоб отримати після висихання білосніжний колір.

Додатково радять перед основним циклом прання наповнити тазик гарячою водою, додати трохи лимонного соку й замочити шкарпетки на годину, а тоді вже кинути в пральну машину.

Блогерка Діана Гологовець розповіла ще один секрет відбілювання шкарпеток. Щоб відбілити шкарпетки потрібно змішати соду з оцтом, а тоді додати гель та гарячу воду. У цьому розчині треба залишити шкарпетки на 20 хвилин, а тоді кинути в пральну машину.

