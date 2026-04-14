Носки станут белоснежными за один цикл стирки: простой трюк за копейки

Белые носки могут быстро потерять свой белоснежный цвет и стать серыми, поэтому хозяйки изобрели интересный способ, который поможет снова им вернуть белоснежный цвет. Понадобится лишь простой ингредиент, который уже есть на вашей кухне.

В весеннюю пору белые носки все активнее используются в наших образах, поэтому важно их поддерживать чистыми, пишет Express. И хотя верхняя сторона может быть белой, носки из-под низа могут быть серыми даже после многократных стирок.

Чем отстирать белые носки?

Специалисты говорят, что носки могут плохо выглядеть только из-за того, что большинство людей их неправильно стирают. Оказывается, смягчитель для ткани способен со временем делать ткань тусклой, поэтому вместо него следует использовать лимонный сок.

Дело в том, что кондиционер оставляет слой химических веществ на волокнах одежды, чтобы сохранить их мягкими.

Носки же предназначены для поглощения влаги с ног, поэтому когда их стирают со смягчителем для ткани, то это может привести к тому, что пот закупоривает волокна.

Со временем и влага, что накопилась в носках, начинает притягивать грязь, делая их серыми и грязными.

Чтобы сохранить их чистыми, специалисты советуют отказаться от кондиционера во время стирки, воспользовавшись взамен незначительным количеством лимонного сока, который сможет исправить всю ситуацию.



Лимонный сок отбеливает носки / Фото Pexels

По словам экспертов, лимонный сок действует как естественный отбеливатель, а солнечный свет усиливает его отбеливающий эффект. Лимонную кислоту использовали для отбеливания вещей еще наши бабушки, поскольку она действительно эффективно расщепляет грязь и пот.

Если же повесить носки на солнце, то это даст двойную пользу, поскольку лимонная кислота хорошо реагирует на ультрафиолетовый свет, поэтому солнечная погода еще больше поможет отбелить носки.

Как отбелить носки лимонным соком?

Для эффективной стирки достаточно налить 250 миллиграммов лимонного сока в барабан стиральной машины. Также нужно использовать стиральный порошок – жидкий или сыпучий, однако не следует добавлять смягчитель для белья.

После стирки носки советуют повесить на улице в солнечный день, чтобы получить после высыхания белоснежный цвет.

Дополнительно советуют перед основным циклом стирки наполнить тазик горячей водой, добавить немного лимонного сока и замочить носки на час, а тогда уже бросить в стиральную машину.

Блогерша Диана Гологовец рассказала еще один секрет отбеливания носков. Чтобы отбелить носки нужно смешать соду с уксусом, а потом добавить гель и горячую воду. В этом растворе надо оставить носки на 20 минут, а потом бросить в стиральную машину.

