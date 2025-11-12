Це легко розчинить набридливі плями: як позбутись нальоту у чашці

Наліт, що залишається на чашках, виглядає непривабливо. Іноді його дуже важко видалити, і навіть посудомийна машина не може з ним упоратися!

Найпростіший спосіб уникнути цієї проблеми – заварювати каву чи чай фільтрованою або джерельною водою, яка має низький вміст кальцію. Але якщо наліт таки утворився – його легко можна видалити доступними засобами, розповідає 24 Канал з посиланням на Budownictwo.

Цікаво Це вбиває атмосферу затишку: 3 способи, щоб позбутись неприємного запаху кухонних рушників

Як очистити посуд від накипу за допомогою харчової соди?

Кожен, хто хоч раз пробував харчову соду як засіб для чищення, знає про її ефективність. Цей продукт недорогий, екологічний і чудово видаляє широкий спектр плям. Він також допомагає прибрати накип на стінках посуду.

Як врятувати улюблену чашку / Фото Unsplash

Насипте невелику кількість харчової соди (1 – 2 чайні ложки, залежно від розміру посуду) у кухоль, глечик чи заварник і змішайте її з невеликою кількістю води до утворення пасти. Нанесіть отриману суміш на забруднену поверхню та залиште на 5 – 10 хвилин. Після цього протріть посуд губкою або ганчіркою. І справу зроблено!

До речі, знайти все за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Що ще допоможе?

Звичайний оцет такий же універсальний, як і харчова сода. Цей продукт чудово підходить для видалення різних плям, повідомляє Tadar. Завдяки кислотним властивостям він діє на наліт і накип подібно до лимонної кислоти, просто розчиняючи їх. Кухонна сіль у цьому випадку також буде ефективною.

У чашці, з якої потрібно видалити наліт, змішайте кілька столових ложок оцту з рівною кількістю солі. Нанесіть отриману пасту на стінки й залиште приблизно на 10 хвилин. Потім дійте так само як і з харчовою содою: протріть поверхню губкою або ганчіркою та вимийте улюблену чашку.

Корисні підказки для дому