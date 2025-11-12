Это легко растворит надоедливые пятна: как избавиться от налета в чашке

Налет, остающийся на чашках, выглядит непривлекательно. Иногда его очень трудно удалить, и даже посудомоечная машина не может с ним справиться!

Самый простой способ избежать этой проблемы – заваривать кофе или чай фильтрованной или родниковой водой, которая имеет низкое содержание кальция. Но если налет таки образовался – его легко можно удалить доступными средствами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Budownictwo.

Как очистить посуду от накипи с помощью пищевой соды?

Каждый, кто хоть раз пробовал пищевую соду как средство для чистки, знает о ее эффективности. Этот продукт недорогой, экологичный и прекрасно удаляет широкий спектр пятен. Он также помогает убрать накипь на стенках посуды.

Как спасти любимую чашку / Фото Unsplash

Насыпьте небольшое количество пищевой соды (1 – 2 чайные ложки, в зависимости от размера посуды) в кружку, кувшин или заварник и смешайте ее с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите полученную смесь на загрязненную поверхность и оставьте на 5 – 10 минут. После этого протрите посуду губкой или тряпкой. И дело сделано!

Что еще поможет?

Обычный уксус такой же универсальный, как и пищевая сода. Этот продукт прекрасно подходит для удаления различных пятен, сообщает Tadar. Благодаря кислотным свойствам он действует на налет и накипь подобно лимонной кислоте, просто растворяя их. Кухонная соль в этом случае также будет эффективной.

В чашке, с которой нужно удалить налет, смешайте несколько столовых ложек уксуса с равным количеством соли. Нанесите полученную пасту на стенки и оставьте примерно на 10 минут. Затем действуйте так же как и с пищевой содой: протрите поверхность губкой или тряпкой и вымойте любимую чашку.

