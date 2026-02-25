Чтобы дорога не вызвала стресс у кота, нужно позаботиться о его максимальном комфорте. В частности, выбрать переноску, в которой любимец будет чувствовать себя безопасно и уютно, сообщает Bvna.

Интересно Какой вакууматор лучше всего подходит для дома: советы перед покупкой

Какими бывают переноски?

Выбирая переноску, стоит учитывать индивидуальные параметры котика. Она должна быть в 1,5 – 2 раза больше роста любимца. Такая переноска комфортно поместится в салоне автомобиля. Также с ней будет удобно отправляться в дорогу поездом или самолетом.

Среди самых популярных видов переносок:

с жесткими стенками – обычно изготавливаются из прочного пластика и имеют дверцы, которые не позволят коту выпрыгнуть на ходу. Чаще всего их используют для длительных походов или поездок;

с мягкими стенками – часто изготовлены из нейлона, полиэстера или даже на основе хлопка; лучше всего подходят для непродолжительных передвижений, например поездка к грумеру или поход с любимцем по магазинам. При выборе такой переноски, стоит обращать внимание на плотность материала, вентиляцию и качество замков;

рюкзаки-переноски – подходят для ситуаций, когда нужно идти пешком, а руки должны быть свободными. Здесь важно, чтобы у кота была нормальная циркуляция воздуха, а сама конструкция не шаталась во время ходьбы, ведь не все животные хорошо переносят движение.

Также актуальными для различных запросов являются двусторонние переноски (двое котов могут путешествовать по соседству) и переноски на колесах (актуально для долгой дороги).

Переноску нужно подбирать под параметры котика / Shutterstock

Как выбрать переноску для кота?

Чтобы кот чувствовал себя максимально комфортно, стоит измерить его рост и вес. Переноска должна позволять любимцу свободно двигаться (стоять, поворачиваться и ложиться). В то же время, если пространства будет слишком много, коту будет труднее сохранять опору во время движения.

Выбирая переноску, стоит проанализировать, для каких нужд она нужна. В частности, планируют ли хозяева путешествовать с котом, или только возить его к ветеринару и грумеру. Если переноска нужна для длительных путешествий, стоит помнить, что некоторые авиакомпании имеют свои требования по габаритам.

В переноске котику должно быть комфортно и безопасно / Shutterstock

Также очень важно оценить прочность конструкции и надежность замков, смогут ли они удержать кота при попытке убежать, например, под кабинетом у ветеринара.

Если переноска нужна для поездок на авто, следует подумать о безопасности в салоне: можно ли будет ее надежно зафиксировать во время движения.

Якщо звикли купувати зі смартфона, можна скористатися застосунком Prom. Він входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play. У застосунку зручно швидко порівняти переноски за типом і розміром, переглянути фото й відгуки та оформити доставку у зручне відділення. Також можна відфільтрувати пропозиції за матеріалом, формою та навіть сезоном, щоб швидше знайти потрібний варіант. А ще легко зберегти кілька моделей у вибране й повернутися до них, коли буде час остаточно визначитися.

Еще один практичный момент – ручки: переноску должно быть удобно нести. Плавность во время движения застрахует кота от лишнего стресса. Также очень важно оценить вентиляцию переноски: отверстия для воздуха должны быть достаточными с разных сторон, чтобы кот мог свободно дышать.