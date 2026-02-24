Практично усі люди знають, як прати одяг, але далеко не всі знають, як його правильно сушити – особливо взимку, пише Ideal Home. Всього кілька лайфхаків можуть зробити цей процес в рази швидшим та простішим.
Цікаво Українців закликають виносити подушки та ковдри на вулицю: навіщо це робити
Як сушити одяг вдома взимку?
Найпростіший спосіб швидше висушити білизну – це поставити сушарку якомога ближче до батареї. Тепло від неї допоможе випаровувати вологу, і всього за ніч ви вже зможете розібрати сухий одяг та розкласти його по полицях.
Втім, якщо ви звикли сушити одяг у приміщенні, тоді, ймовірно, вам доводилося стикатися з такою зимовою проблемою: сушіння мокрої білизни підвищує вологість, а часто навіть призводить до появи цвілі.
І ось у випадку з цією проблемою у пригоді стане звичайнісіньке блюдечко з сіллю, пише Mirror. Все, що потрібно зробити – це насипати сіль у будь-яку миску та поставити її поряд з сушаркою із білизною. Сіль вже здавна відома як чудовий абсорбент – вона вбирає вологу з повітря, допомагаючи не лише сушити одяг у рази швидше, але й позбуватися неприємних ароматів, а також ймовірності появи плісняви.
Сіль допомагає уникнути появи цвілі / Фото Pexels
Також блюдце з сіллю можна ставити на підвіконня – адже саме там найчастіше виникає проблема з конденсатом. Взимку та навесні такий простий засіб допоможе зберегти і стіни, і вікна ідеально сухими.
Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?
Неприємні запахи з дивана можна видалити за лічені миті – для цього потрібно лише обробити його одним засобом, що знайдеться на кожній кухні.
Затхлий запах з лотка пральної машини, а також цвіль, можна прибрати дуже просто. І робити це необхідно, аби одяг очищувався якісно.