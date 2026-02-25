Ми часто стикаємося з проблемою неприємного запаху поту на верхньому одязі, а прання не завжди швидке та зручне. На щастя, існує кілька простих способів від The Spruce, які допоможуть освіжити одяг без повного прання.

Як освіжити верхній одяг без прання?

Сонячне світло

Повісьте одяг на вулиці під пряме сонячне світло. Ультрафіолетові промені природньо дезінфікують тканину та допомагають усунути неприємні запахи.

Сонячне світло допомагає прибрати неприємний запах / фото Canva

Розчин оцту і води

Змішайте рівні частини дистильованого білого оцту та води в пляшці з розпилювачем. Розпиліть на одяг і дайте висохнути на повітрі. Оцет розщеплює запахи, а не просто маскує їх.

Харчова сода

Змочіть ділянки одягу з неприємним запахом теплою водою та щедро присипте харчовою содою. Зачекайте деякий час, потім змийте і дайте висохнути. Сода ефективно поглинає запахи.

Пар у ванній

Повісьте одяг у ванній під час гарячого душу. Пар розпушує частинки запаху і освіжає тканину без шкоди для делікатних матеріалів.

Сушарка

Щоб швидко освіжити одяг, помістіть його у сушарку разом із листом для сушіння, сушильною кулькою або вологою ганчіркою на 10 – 15 хвилин. Можна додати кілька крапель ефірної олії для приємного аромату.

Активовано вугілля

Активоване вугілля відоме тим, що поглинає неприємні запахи. Якщо покласти невеликий пакетик вугілля у шафу або герметичний контейнер з одягом, який має запах, з часом він допоможе усунути неприємні аромати, розповідає Rinse. Особливо ефективно це для взуття або курток, які рідко перуть.

Нанесіть горілку на місце, де є неприємний запах / фото Canva

Горілка в розпилювачі

Горілка – не тільки для коктейлів! Вона також чудово бореться з неприємними запахами. Наповніть спрей-пляшку горілкою без смаку і злегка розпиліть на одяг. Спирт швидко випаровується, забираючи із собою стійкі запахи. Цей спосіб підходить для більшості тканин і особливо ефективний проти запаху диму чи поту.

