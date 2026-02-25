Ми часто стикаємося з проблемою неприємного запаху поту на верхньому одязі, а прання не завжди швидке та зручне. На щастя, існує кілька простих способів від The Spruce, які допоможуть освіжити одяг без повного прання.
Як освіжити верхній одяг без прання?
- Сонячне світло
Повісьте одяг на вулиці під пряме сонячне світло. Ультрафіолетові промені природньо дезінфікують тканину та допомагають усунути неприємні запахи.
Сонячне світло допомагає прибрати неприємний запах / фото Canva
- Розчин оцту і води
Змішайте рівні частини дистильованого білого оцту та води в пляшці з розпилювачем. Розпиліть на одяг і дайте висохнути на повітрі. Оцет розщеплює запахи, а не просто маскує їх.
- Харчова сода
Змочіть ділянки одягу з неприємним запахом теплою водою та щедро присипте харчовою содою. Зачекайте деякий час, потім змийте і дайте висохнути. Сода ефективно поглинає запахи.
- Пар у ванній
Повісьте одяг у ванній під час гарячого душу. Пар розпушує частинки запаху і освіжає тканину без шкоди для делікатних матеріалів.
- Сушарка
Щоб швидко освіжити одяг, помістіть його у сушарку разом із листом для сушіння, сушильною кулькою або вологою ганчіркою на 10 – 15 хвилин. Можна додати кілька крапель ефірної олії для приємного аромату.
- Активовано вугілля
Активоване вугілля відоме тим, що поглинає неприємні запахи. Якщо покласти невеликий пакетик вугілля у шафу або герметичний контейнер з одягом, який має запах, з часом він допоможе усунути неприємні аромати, розповідає Rinse. Особливо ефективно це для взуття або курток, які рідко перуть.
Нанесіть горілку на місце, де є неприємний запах / фото Canva
- Горілка в розпилювачі
Горілка – не тільки для коктейлів! Вона також чудово бореться з неприємними запахами. Наповніть спрей-пляшку горілкою без смаку і злегка розпиліть на одяг. Спирт швидко випаровується, забираючи із собою стійкі запахи. Цей спосіб підходить для більшості тканин і особливо ефективний проти запаху диму чи поту.
Які ще класні поради щодо одягу варто знати?
Дізнайтесь, як перетворити старі речі на нові за копійки. Для цього варто замочити одяг у теплому розчині з перекисом водню, содою та гелем для миття посуду на 30 – 60 хвилин, ретельно перемішавши інгредієнти.
Або ж, як можна випрасувати одяг без праски. Наприклад, ви можете повісити річ на вішак, збризгнути водою з пульверизатора і направити тепле повітря фена на проблемні ділянки з відстані 15 сантиметрів. Для щільних тканин можна використати гарячий режим.