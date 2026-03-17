Попелиці на капусті більше не буде: два кущі квітів рятують від шкідників

Капуста є однією з найпоширеніших культур на городі, але отримати гарний урожай заважають шкідники. Замість хімії можна звернути увагу на просте рішення – посадку рослин, які здатні відлякати паразитів.

Капусту часто атакують гусениці, попелиця та слимаки, пишуть "Добрі новини". Деякі городники одразу купують хімічні засоби для обприскування, проте замість них можна посадити на грядці два кущі чорнобривців.

Як чорнобривці захищають капусту від шкідників?

Чорнобривці мають різкий аромат, який відлякує комах і шкідників, змушуючи їх триматися якомога далі від капусти. Втім, перевага чорнобривців ховається не лише в запаху.

Коренева система квітів виділяє в ґрунт речовини, які відлякують нематод та інших підземних шкідників. Таким чином рослина захищає капусту не лише зверху, але й під землею.



Чорнобривці захищають капусту від шкідників / Фото Pinterest

Засаджувати чорнобривцями увесь город не потрібно. Достатньо лише посадити 2 кущі з різних боків грядки. Цього буде цілком достатньо, щоб створити захисний ефект. Для посадки на грядці варто обирати низькорослі чорнобривці, які мають сильніший аромат і не затіняють овочі.

Насіння чорнобривців можна придбати на Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Висаджувати квіти рекомендовано одночасно з капустяною розсадою. Таким чином ви забезпечите захист рослинам одразу, як тільки вони потраплять у відкритий ґрунт. Таке сусідство допоможе зберегти хороший урожай, без використання жодної хімії.

Коли сіяти капусту на розсаду?

Садівниця з ютуб-каналу "Дім та присадибна ділянка" радить сіяти капусту з урахуванням сорту та кліматичних умов: ранні сорти висіваються з кінця березня, середньостиглі – в травні, а пізні – з кінця березня до середини квітня.

Цвітну капусту висівають з початку березня до середини квітня, броколі – кожні 3 тижні, щоб постійно отримувати урожай. При виборі готової розсади важливо враховувати форму листя, довжину стебла та кореневу систему.

