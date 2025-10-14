Іноді очищування варених яєць перетворюється на те ще випробування, адже шкаралупа не відходить легко. Втім, виправити це дуже просто.

Варені яйця мають безліч використань у кулінарії: їх можна додавати у салати, інші страви, їсти просто так – але перед чим потрібно позбутися шкаралупи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

На щастя, для того, аби легко чистити яйця, достатньо додати у воду під час їхнього варіння всього одну річ.

Як легко чистити яйця?

Для того, аби шкаралупа відлітала від яєць сама, потрібно знати тільки один елементарний лайфхак: у воду з окропом додайте одну чайну ложку розпушувача для тіста. Після цього у киплячу воду покладіть яйця та накрийте каструлю кришкою.

Щойно яйця зваряться, їх потрібно вийняти та розбити об край каструлі – ви побачите, що шкаралупа сповзатиме рівними, великими шматками. В результаті ви отримаєте ідеально зварені яйця, на чищення яких доведеться витратити лічені секунди.

Також замість розпушувача можна додати й інший інгредієнт, що майже напевне є у кожному домі – харчову соду. Вона діятиме так само, і завдяки їй яйця очищуватимуться дуже легко.

Але є ще кілька секретів щодо легкого очищення яєць, про які знають далеко не всі, пише Bon Apetit. Зокрема, для варіння краще обирати старіші яйця, адже свіжі чиститимуться набагато важче. Окрім того, важливо додавати яйця у каструлю з окропом, а не варити їх з холодною водою: так вони будуть чиститися простіше.

І останній лайфхак, який може суттєво полегшити варіння яєць – використовуйте крижану ванну. Після того як яйця будуть зварені, опустіть їх у миску з дуже холодною водою. Нехай вони постоять так кілька хвилин, а вже тоді їх можна чистити.

