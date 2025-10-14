Скорлупа будет отлетать сама: добавьте в воду к яйцам один ингредиент
- Для легкой очистки яиц добавьте в кипящую воду одну чайную ложку разрыхлителя или пищевой соды.
- Варите яйца в кипятке и используйте ледяную ванну для облегчения процесса очистки.
Иногда очистка вареных яиц превращается в то еще испытание, ведь скорлупа не отходит легко. Впрочем, исправить это очень просто.
Вареные яйца имеют множество применений в кулинарии: их можно добавлять в салаты, другие блюда, есть просто так – но перед чем нужно избавиться от скорлупы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
К счастью, для того, чтобы легко чистить яйца, достаточно добавить в воду во время их варки всего одну вещь.
Как легко чистить яйца?
Для того, чтобы скорлупа отлетала от яиц сама, нужно знать только один элементарный лайфхак: в воду с кипятком добавьте одну чайную ложку разрыхлителя для теста. После этого в кипящую воду положите яйца и накройте кастрюлю крышкой.
Только яйца сварятся, их нужно вынуть и разбить о край кастрюли – вы увидите, что скорлупа будет сползать ровными, большими кусками. В результате вы получите идеально сваренные яйца, на чистку которых придется потратить считанные секунды.
Также вместо разрыхлителя можно добавить и другой ингредиент, что почти наверняка есть в каждом доме – пищевую соду. Она будет действовать так же, и благодаря ей яйца будут очищаться очень легко.
Но есть еще несколько секретов по легкой очистке яиц, о которых знают далеко не все, пишет Bon Apetit. В частности, для варки лучше выбирать старые яйца, ведь свежие будут чиститься гораздо труднее. Кроме того, важно добавлять яйца в кастрюлю с кипятком, а не варить их с холодной водой: так они будут чиститься проще.
И последний лайфхак, который может существенно облегчить варку яиц – используйте ледяную ванну. После того как яйца будут сварены, опустите их в миску с очень холодной водой. Пусть они постоят так несколько минут, а уже тогда их можно чистить.
Какие еще лайфхаки для дома следует знать?
