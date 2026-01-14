Ноги не мерзнутимуть у -20: покладіть одну річ у взуття і забудьте про холод
- Щоб утеплити взуття, можна використовувати картонну пачку від соку, з якої вирізати устілку і приклеїти її до звичайної устілки, фольгою вниз.
- Інші способи збереження тепла включають обгортання стоп фольгою, використання фольгованих устілок або дитячої присипки для вбирання вологи.
У зимові морози дуже важливо зберегти тепло в ногах. Саме тому варто скористатися порадою, яка гріє краще, ніж кілька пар шкарпеток. Тим паче фахівці не радять так робити, бо такий спосіб зберігання тепла ніг – не зовсім правильний.
Цього року січень доволі холодний, тому чимало людей вдаються до додаткових способів збереження тепла ніг, пише 24 Канал.
Як утеплити взимку взуття?
Є одна проста хитрість, яка допоможе зігріти ноги. Вам знадобиться лише устілка, картонна пачка від соку, олівець та ножиці. Потрібно зробити дублікат устілки з картонної пачки, обвівши устілку по картоні й вирізати її.
Далі його необхідно приклеїти двостороннім скотчем до устілки й тоді вкласти у взуття. Зробити це треба так, щоб фольга від картону дивилася вниз. Фольга створить бар’єр для входу тепла із зимового взуття.
Також можна замість тонкого картону від соку використати звичайний картон. Він складається з двох шарів паперу, між якими є гофрований шар заповнений повітрям. Таке нерухоме повітря всередині картону є найкращим теплоізолятором.
Перевага полягає в тому, що воно створює парниковий ефект. Нога дихає, картон не пропускає холоду й захищає від морозу. Потрібно лише вирізати картон до форми устілки й покласти всередину взуття.
Чим ще можна утеплити ноги?
Для збереження тепла в ногах рекомендується обгорнути стопи фольгою після одягання кількох тонких вовняних шкарпеток, пише Jeff & Lauren. Можна використовувати фольговані устілки або будівельний фольгований теплоізолятор для кращої теплоізоляції у взутті.
А ще вберегти тепло ніг взимку можна іншим способом. Потрібно використовувати дитячу присипку для вбирання вологи у взутті. Також гірчичний порошок може створити відчуття тепла, але слід бути обережними через можливі подразнення шкіри.
Які ще поради варто знати?
Вовняні та кашемірові вироби, хутро, речі з шкіряними вставками, зимові пальта та твідові вироби не слід прати в пральній машині, оскільки вони можуть втратити форму або пошкодити машину.
Експерт Баріс Атмака рекомендує використовувати лимонний сік для відбілювання сірілих шкарпеток завдяки його природним відбілювальним властивостям.
