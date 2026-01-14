В этом году январь довольно холодный, поэтому многие прибегают к дополнительным способам сохранения тепла ног, пишет 24 Канал.

Как утеплить зимой обувь?

Есть одна простая хитрость, которая поможет согреть ноги. Вам понадобится только стелька, картонная пачка от сока, карандаш и ножницы. Нужно сделать дубликат стельки из картонной пачки, обведя стельку по картону и вырезать ее.

Далее его необходимо приклеить двусторонним скотчем к стельке и тогда вложить в обувь. Сделать это надо так, чтобы фольга от картона смотрела вниз. Фольга создаст барьер для входа тепла из зимней обуви.

Также можно вместо тонкого картона от сока использовать обычный картон. Он состоит из двух слоев бумаги, между которыми есть гофрированный слой заполненный воздухом. Такой неподвижный воздух внутри картона является лучшим теплоизолятором.

Преимущество заключается в том, что он создает парниковый эффект. Нога дышит, картон не пропускает холода и защищает от мороза. Нужно лишь вырезать картон до формы стельки и положить внутрь обуви.

Чем еще можно утеплить ноги?

Для сохранения тепла в ногах рекомендуется обернуть стопы фольгой после одевания нескольких тонких шерстяных носков, пишет Jeff & Lauren. Можно использовать фольгированные стельки или строительный фольгированный теплоизолятор для лучшей теплоизоляции в обуви.

А еще уберечь тепло ног зимой можно другим способом. Нужно использовать детскую присыпку для впитывания влаги в обуви. Также горчичный порошок может создать ощущение тепла, но следует быть осторожными из-за возможных раздражений кожи.

Какие еще советы стоит знать?