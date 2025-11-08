Цвіль та волога навіть не проникнуть в дім: потрібно тримати в ньому всього 3 речі
- Для запобігання появі цвілі восени рекомендується тримати вдома кімнатні рослини, такі як монстера, пальма та аглаонема, які поглинають вологу з повітря.
- Конденсат, що утворюється в осінню пору, може швидко перетворитися на цвіль, якщо його не видаляти вчасно, тому використання кімнатних рослин є ефективним рішенням.
Восени, коли температура знижується, а повітря стає більш вологим. цвіль та конденсат стають досить серйозними проблемами для багатьох людей.
Цвіль восени може рости на вікнах та стінах досить швидко – але й позбутися її можна за лічені хвилини, якщо знати спосіб. Зокрема, можна взагалі не допустити її появи, тримаючи у дома три прості у догляді кімнатні рослини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Як запобігти появі цвілі в домі?
Простий спосіб уникнути цвілі – це придбати осушувач повітря. Втім, далеко не всі люди можуть це зробити, тож шукають альтернативні варіанти. А вони дуже потрібні – адже через постійно закриті вікна та висушування білизни у приміщенні кімнати стають більш вологими та сприйнятливими до появи плісняви й цвілі.
Також проблемою восени стає конденсат – він утворюється, коли тепле повітря стикається з холодною поверхнею. І спершу може видаватися, що конденсат лише неприємний, але нешкідливий. Втім, якщо вчасно його не видаляти, він досить швидко може перетворитися на цвіль.
Та все, що потрібно, аби не допустити цього – це тримати вдома кілька кімнатних рослин. Тропічні рослини зазвичай чудово поглинають вологу з повітря – адже густе листя дерев блокує більшу частину опадів, пише Homes & Gardens.
Ось які рослини варто тримати вдома:
- Монстера. Велике листя монстер не тільки прикрасить кімнату, але й принесе чимало користі. Чудово ростуть рослини за непрямого сонячного світла та у вологому середовищі – це робить їх ідеальним варіантом для кухонь та навіть для ванної кімнати.
- Пальма. Декоративна пальма – це удовий природний осушувач повітря. Вона може поглинати усю надлишкову вологу, а також виділятиме чимало кисню, що робить її ідеальною рослиною для спальні.
- Аглаонема. Ця рослина потребує мінімального догляду, натомість може принести чимало користі. Їй не потрібно багато світла, тож можна поставити їх будь-де у домі.
Що потрібно знати про догляд за кімнатними рослинами?
Догляд за "тещиним язиком" – це непросте завдання. І чимало квітникарів навіть не підозрюють, що кілька простих дій можуть призвести до загибелі рослини.
Ще одна популярна кімнатна рослина, фікус, також потребує правильного догляду. Та для того, аби він викидав листя щотижня, потрібно запам'ятати всього кілька простих правил.
