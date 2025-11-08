Плесень и влага даже не проникнут в дом: нужно держать в нем всего 3 вещи

Осенью, когда температура снижается, а воздух становится более влажным. плесень и конденсат становятся достаточно серьезными проблемами для многих людей.

Плесень осенью может расти на окнах и стенах достаточно быстро – но и избавиться от нее можно за считанные минуты, если знать способ. В частности, можно вообще не допустить ее появления, держа дома три простые в уходе комнатные растения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как предотвратить появление плесени в доме?

Простой способ избежать плесени – это приобрести осушитель воздуха. Впрочем, далеко не все люди могут это сделать, поэтому ищут альтернативные варианты. А они очень нужны – ведь из-за постоянно закрытых окон и высушивания белья в помещении комнаты становятся более влажными и восприимчивыми к появлению плесени и плесени.

Также проблемой осенью становится конденсат – он образуется, когда теплый воздух соприкасается с холодной поверхностью. И сначала может казаться, что конденсат лишь неприятный, но безвредный. Впрочем, если вовремя его не удалять, он довольно быстро может превратиться в плесень.

И все, что нужно, чтобы не допустить этого – это держать дома несколько комнатных растений. Тропические растения обычно прекрасно поглощают влагу из воздуха – ведь густая листва деревьев блокирует большую часть осадков, пишет Homes & Gardens.

Вот какие растения стоит держать дома:

Монстера. Большие листья монстер не только украсит комнату, но и принесет немало пользы. Прекрасно растут растения при непрямом солнечном свете и во влажной среде – это делает их идеальным вариантом для кухонь и даже для ванной комнаты.

Пальма. Декоративная пальма – это замечательный природный осушитель воздуха. Она может поглощать всю избыточную влагу, а также выделять немало кислорода, что делает ее идеальным растением для спальни.

Аглаонема. Это растение требует минимального ухода, зато может принести немало пользы. Ей не нужно много света, поэтому можно поставить их где угодно в доме.

Что нужно знать об уходе за комнатными растениями?