Плесень осенью может расти на окнах и стенах достаточно быстро – но и избавиться от нее можно за считанные минуты, если знать способ. В частности, можно вообще не допустить ее появления, держа дома три простые в уходе комнатные растения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Как предотвратить появление плесени в доме?
Простой способ избежать плесени – это приобрести осушитель воздуха. Впрочем, далеко не все люди могут это сделать, поэтому ищут альтернативные варианты. А они очень нужны – ведь из-за постоянно закрытых окон и высушивания белья в помещении комнаты становятся более влажными и восприимчивыми к появлению плесени и плесени.
Также проблемой осенью становится конденсат – он образуется, когда теплый воздух соприкасается с холодной поверхностью. И сначала может казаться, что конденсат лишь неприятный, но безвредный. Впрочем, если вовремя его не удалять, он довольно быстро может превратиться в плесень.
И все, что нужно, чтобы не допустить этого – это держать дома несколько комнатных растений. Тропические растения обычно прекрасно поглощают влагу из воздуха – ведь густая листва деревьев блокирует большую часть осадков, пишет Homes & Gardens.
Вот какие растения стоит держать дома:
- Монстера. Большие листья монстер не только украсит комнату, но и принесет немало пользы. Прекрасно растут растения при непрямом солнечном свете и во влажной среде – это делает их идеальным вариантом для кухонь и даже для ванной комнаты.
- Пальма. Декоративная пальма – это замечательный природный осушитель воздуха. Она может поглощать всю избыточную влагу, а также выделять немало кислорода, что делает ее идеальным растением для спальни.
- Аглаонема. Это растение требует минимального ухода, зато может принести немало пользы. Ей не нужно много света, поэтому можно поставить их где угодно в доме.
