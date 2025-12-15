Без укриття не зацвіте: що обов’язково зробити з гортензією взимку

Гортензії здатні тішити пишним цвітінням упродовж усього літа, але лише за умови правильного догляду. Одна зимова недбалість може позбавити радості від куща у наступному сезоні.

Садові гортензії потребують обов’язкового укриття на зиму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Zielony ogrodek. Мороз і холодні вітри пошкоджують рослину, через що навесні вона повільніше відновлюється і гірше росте.

Цікаво Сода замість хімії: швидкий спосіб навести лад на кухні

Як захистити гортензію?

Гортензії чутливі до низьких температур. Найбільше страждають квіткові бруньки. Саме вони часто вимерзають, і влітку кущ залишається без цвіту. Тому зимовий захист є ключовою умовою для тих, хто хоче бачити гортензії здоровими та квітучими.

Чудові квіти потребують піклування / Фото unsplash

Для захисту кореневої системи ґрунт навколо рослини вкривають шаром соснової кори. Сам кущ обережно обгортають агротекстилем і фіксують мотузкою. Білий матеріал добре пропускає повітря й воду, водночас захищаючи від морозу.

Знімати укриття занадто рано не варто – пізні весняні заморозки також можуть зашкодити рослині. Під час укривання важливо діяти обережно, щоб не пошкодити ніжні пагони.

До речі, знайти гортензії, кущі та інші квіти за найкращими цінами можна на Prom. А ще добавки, агротекстиль, грунт і купу всього для саду та городу. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Для окремих видів, зокрема садових гортензій, ефективним способом захисту є підгортання. Навколо основи куща насипають шар землі або компосту, який прикриває нижню частину стебел і коріння.

За якої температури варто вкривати гортензії?

Коли вночі температура опускається нижче -10 градусів Цельсія, кущі обов’язково накривають агротекстилем, пише Magical hydrangea. Повітря, що затримується між гілками, допомагає зберігати стабільніші умови та зменшує ризик підмерзання.

Ці прості кроки будуть вашою гарантією, що в наступному сезоні ви будете насолоджуватися красивими та пишними квітами.

Як ще доглядати за садом взимку?