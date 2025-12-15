Без укрытия не зацветет: что обязательно сделать с гортензией зимой

Гортензии способны радовать пышным цветением на протяжении всего лета, но только при условии правильного ухода. Одна зимняя небрежность может лишить радости от куста в следующем сезоне.

Садовые гортензии требуют обязательного укрытия на зиму, сообщает 24 Канал со ссылкой на Zielony ogrodek. Мороз и холодные ветры повреждают растение, из-за чего весной оно медленнее восстанавливается и хуже растет.

Как защитить гортензию?

Гортензии чувствительны к низким температурам. Больше всего страдают цветочные почки. Именно они часто вымерзают, и летом куст остается без цвета. Поэтому зимняя защита является ключевым условием для тех, кто хочет видеть гортензии здоровыми и цветущими.

Замечательные цветы нуждаются в заботе / Фото unsplash

Для защиты корневой системы почву вокруг растения укрывают слоем сосновой коры. Сам куст осторожно обертывают агротекстилем и фиксируют веревкой. Белый материал хорошо пропускает воздух и воду, одновременно защищая от мороза.

Снимать укрытие слишком рано не стоит – поздние весенние заморозки также могут навредить растению. Во время укрывания важно действовать осторожно, чтобы не повредить нежные побеги.

Для отдельных видов, в частности садовых гортензий, эффективным способом защиты является окучивание. Вокруг основания куста насыпают слой земли или компоста, который прикрывает нижнюю часть стеблей и корней.

При какой температуре стоит укрывать гортензии?

Когда ночью температура опускается ниже -10 градусов Цельсия, кусты обязательно накрывают агротекстилем, пишет Magical hydrangea. Воздух, что задерживается между ветвями, помогает сохранять стабильные условия и уменьшает риск подмерзания.

Эти простые шаги будут вашей гарантией, что в следующем сезоне вы будете наслаждаться красивыми и пышными цветами.

Как еще ухаживать за садом зимой?