Забудьте про оцет: чим насправді вивести накип з чайника

Чайники з часом накопичують вапняний наліт, особливо якщо це жорстка вода. Якщо у ній високий вміст мінералів, то на поверхні залишаються відкладення кальцію та магнію. Накип дає неприємний присмак напою, тому чайник потрібно регулярно чистити.

Попри те, що в магазинах продаються спеціальні хімічні засоби, позбутися накипу можна завдяки натуральним методам очищення, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чим вивести накип з чайника?

Фахівчиня з клінінгу Марі Робінсон розповіла ефективний лайфхак, який є простим, але дієвим. Спочатку чайник треба наповнити водою, додати трохи лимонного соку й закип’ятити.

На відміну від оцту, лимон є ефективнішим. Для незначного накипу буде достатньо половини соку лимона, а для стійкого – можна використати цілий лимон. Завдяки лимонній кислоті, цитрусові відчищають чайник не гірше, ніж оцет, але мають перевагу в тому, що замість різкого аромату залишають приємний, цитрусовий запах.



Звичайний лимон прибирає наліт з чайника / Фото Pexels

Такий лайфхак вже повторили чимало господинь, які зазначають, що лимонний сік справді здатен повернути чайнику блиск та видалити накопичення осаду.

Якщо лимону вдома немає, тоді замість нього можна скористатися двома столовими ложками лимонної кислоти. Чайник треба закип’ятати з водою, вилити вміст, а тоді ще раз налити свіжу воду й прокип’ятити, щоб вивести всі залишки й ледь помітний запах.

Southern Living пише, що для тих, хто користується м’якою водою, очищення раз на місяць буде достатньо. Якщо ж вода жорстка, то варто проводити процедуру раз на тиждень, щоб не накопичувати наліт. Щоб зберегти чайник чистим, залишки після кип’ятіння краще виливати та використовувати фільтровану воду за можливості.

