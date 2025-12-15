Забудьте об уксусе: чем на самом деле вывести накипь из чайника

Чайники со временем накапливают известковый налет, особенно если это жесткая вода. Если в ней высокое содержание минералов, то на поверхности остаются отложения кальция и магния. Накипь дает неприятный привкус напитка, поэтому чайник нужно регулярно чистить.

Несмотря на то, что в магазинах продаются специальные химические средства, избавиться от накипи можно благодаря натуральным методам очистки, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Забудьте о химии: чем за считанные часы избавиться от многолетнего налета в унитазе

Чем вывести накипь из чайника?

Специалист по клинингу Мари Робинсон рассказала эффективный лайфхак, который является простым, но действенным. Сначала чайник надо наполнить водой, добавить немного лимонного сока и вскипятить.

До речі, знайти електрочайник чи звичайний чайник за найкращими цінами можна на Prom. А ще посуд, каструлі і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Кстати, найти тюльпаны или корзины для луковиц по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и кучу всего для сада. Если оформите подписку Smart – доставка с Прома будет бесплатная.

В отличие от уксуса, лимон является более эффективным. Для незначительной накипи будет достаточно половины сока лимона, а для устойчивого – можно использовать целый лимон. Благодаря лимонной кислоте, цитрусовые отчищают чайник не хуже, чем уксус, но имеют преимущество в том, что вместо резкого аромата оставляют приятный, цитрусовый запах.



Обычный лимон убирает налет с чайника / Фото Pexels

Такой лайфхак уже повторили немало хозяек, которые отмечают, что лимонный сок действительно способен вернуть чайнику блеск и удалить накопление осадка.

Если лимона дома нет, тогда вместо него можно воспользоваться двумя столовыми ложками лимонной кислоты. Чайник надо вскипятить с водой, вылить содержимое, а потом еще раз налить свежую воду и прокипятить, чтобы вывести все остатки и едва заметный запах.

Southern Living пишет, что для тех, кто пользуется мягкой водой, очистки раз в месяц будет достаточно. Если же вода жесткая, то стоит проводить процедуру раз в неделю, чтобы не накапливать налет. Чтобы сохранить чайник чистым, остатки после кипячения лучше выливать и использовать фильтрованную воду по возможности.

Какие лайфхаки надо знать?