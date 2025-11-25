Жир відпаде миттєво: як підручними засобами почистити ручки на газовій плитці

Газова плита є незамінним помічником на кухні, але її поверхня швидко забруднюється від жиру та залишків їжі. Особливо складно відмити ручки-регулятори, на яких накопичується бруд у важкодоступних місцях.

Відчистити їх можна підручними засобами, без використання хімії.

Як швидко відчистити ручки газової плити?

Найпростіший спосіб вивести жир з ручок – скористатися марсельським милом. Спочатку зніміть ручки з плити, а тоді закип’ятіть літр води з додаванням двох столових ложок тертого мила. Засобу потрібно дати повністю розчинитися.

Ручки потрібно помістити у гарячий розчин на 2 години, а потім щіткою чи губкою їх протерти, щоб видалити залишки бруду. Далі все ретельно промийте під проточною водою та висушіть.



Швидко очистити ручки газової плитки можна завдяки соді та перекису водню. Потрібно 2 чайні ложки соди змішати з перекисом до утворення пасти. Тоді за допомогою зубної щітки нанести отриману пасту на ручки, а через 10 хвилин почистити щіткою. Кінцевим етапом стане очищення ручок вологою ганчіркою.

А ще помічним є звичайний оцет. Ручки потрібно зняти, покласти у каструлю й залити літром води та 250 міліграмами оцту. Доведіть все до кипіння, вимкніть вогонь та залишіть на 15 хвилин, щоб розчин встиг подіяти. Після цього ручки потрібно промити у теплій воді, а залишки від забруднення протерти кухонною губкою.

