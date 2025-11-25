Жир отпадет мгновенно: как подручными средствами почистить ручки на газовой плите

Газовая плита является незаменимым помощником на кухне, но ее поверхность быстро загрязняется от жира и остатков пищи. Особенно сложно отмыть ручки-регуляторы, на которых скапливается грязь в труднодоступных местах.

Как быстро отчистить ручки газовой плиты?

Самый простой способ вывести жир с ручек – воспользоваться марсельским мылом. Сначала снимите ручки с плиты, а тогда вскипятите литр воды с добавлением двух столовых ложек тертого мыла. Средству нужно дать полностью раствориться.

Ручки нужно поместить в горячий раствор на 2 часа, а затем щеткой или губкой их протереть, чтобы удалить остатки грязи. Далее все тщательно промойте под проточной водой и высушите.



Ручки плитки можно легко очистить / Фото Pexels

Быстро очистить ручки газовой плитки можно благодаря соде и перекиси водорода. Нужно 2 чайные ложки соды смешать с перекисью до образования пасты. Тогда с помощью зубной щетки нанести полученную пасту на ручки, а через 10 минут почистить щеткой. Конечным этапом станет очистка ручек влажной тряпкой.

А еще помогает обычный уксус. Ручки нужно снять, положить в кастрюлю и залить литром воды и 250 миллиграммами уксуса. Доведите все до кипения, выключите огонь и оставьте на 15 минут, чтобы раствор успел подействовать. После этого ручки нужно промыть в теплой воде, а остатки от загрязнения протереть кухонной губкой.

Для очистки глянцевых кухонных шкафов рекомендуется использовать теплую мыльную воду или разведенный уксус, пишет BHG. Для чистки подходят тряпка из микрофибры, чтобы не оставлять царапин на поверхности. Обычные средства без использования химии способны очистить кухонные поверхности до блеска.

