Брудна підошва кросівок стане білосніжною за 5 хвилин: спробуйте ці домашні засоби

Пральна машинка добре відпирає кросівки, але часте прання призводить до того, що взуття може втратити свій вигляд. Щоб подовжити термін кросівок, достатньо лише скористатися кількома простими засобами.

Кросівки ми носимо постійно, але саме в осінню пору вони брудняться набагато сильніше, пише 24 Канал з посиланням на Express. Повернути кросівкам красивий вигляд допоможуть три засоби – ацетон, меламінова губка та зубна паста.

Що швидко відчищує кросівки?

Засіб для зняття лаку

Рідину для зняття лаку нанесіть на ватний диск та потріть ним підошву кросівок. Зачекайте декілька хвилин, а тоді змийте все ретельно теплою водою.

Меламінова губка

Відчистити білосніжні кросівки досить просто. Потрібно лише змочити губку водою й потерти брудні плями на взутті. Губка настільки добре відмиє кросівки, що навіть не доведеться їх кидати у пральну машину.

Зубна паста

Почистити білу підошву на взутті досить просто. Візьміть зубну щітку й нанесіть на неї зубну пасту, а тоді потріть нею кросівки. Залишіть на 5 хвилин для кращої дієвості, а тоді змийте теплою водою.

Блогерка Софія Сізова розповіла у своєму тіктоці, як відмити кросівки до білосніжності. Вона розповіла, що для чудодійного засобу знадобляться 2 чайні ложки соди, 2 чайні ложки зубної пасти. За бажанням можна трішки додати води. Старою зубною щіткою потрібно потерти плями круговими рухами й залишіть взуття на 10 хвилин.

Далі потрібно на вологу ганчірку насипати крохмаль й натерти нею кросівки. Крохмаль прибере бруд та освіжить жовтизну.

Як правильно прати кросівки у пральній машинці?