Брудна підошва кросівок стане білосніжною за 5 хвилин: спробуйте ці домашні засоби
- Для очищення підошви кросівок можна використовувати рідину для зняття лаку, меламінову губку або зубну пасту.
- Блогерка Софія Сізова рекомендує використовувати суміш соди з зубною пастою, після чого застосувати крохмаль для видалення бруду.
Пральна машинка добре відпирає кросівки, але часте прання призводить до того, що взуття може втратити свій вигляд. Щоб подовжити термін кросівок, достатньо лише скористатися кількома простими засобами.
Кросівки ми носимо постійно, але саме в осінню пору вони брудняться набагато сильніше, пише 24 Канал з посиланням на Express. Повернути кросівкам красивий вигляд допоможуть три засоби – ацетон, меламінова губка та зубна паста.
Читайте також Одяг після прання почне пахнути в 10 разів краще: ось в чому секрет
Що швидко відчищує кросівки?
Засіб для зняття лаку
Рідину для зняття лаку нанесіть на ватний диск та потріть ним підошву кросівок. Зачекайте декілька хвилин, а тоді змийте все ретельно теплою водою.
Меламінова губка
Відчистити білосніжні кросівки досить просто. Потрібно лише змочити губку водою й потерти брудні плями на взутті. Губка настільки добре відмиє кросівки, що навіть не доведеться їх кидати у пральну машину.
До речі, знайти засоби для прання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
Зубна паста
Почистити білу підошву на взутті досить просто. Візьміть зубну щітку й нанесіть на неї зубну пасту, а тоді потріть нею кросівки. Залишіть на 5 хвилин для кращої дієвості, а тоді змийте теплою водою.
Блогерка Софія Сізова розповіла у своєму тіктоці, як відмити кросівки до білосніжності. Вона розповіла, що для чудодійного засобу знадобляться 2 чайні ложки соди, 2 чайні ложки зубної пасти. За бажанням можна трішки додати води. Старою зубною щіткою потрібно потерти плями круговими рухами й залишіть взуття на 10 хвилин.
Далі потрібно на вологу ганчірку насипати крохмаль й натерти нею кросівки. Крохмаль прибере бруд та освіжить жовтизну.
Простий спосіб очищення кросівок: дивіться відео
Як правильно прати кросівки у пральній машинці?
Перед пранням взуття в машинці перевірте етикетку, зніміть шнурівки та устілки, а також видаліть бруд щіткою.
Періть взуття в сітчастому мішку з додаванням рушників, вибираючи віджимання до 600 оборотів, та сушіть на повітрі, щоб зберегти його вигляд.
Часті питання
Які засоби можуть допомогти відчистити кросівки восени?
Для очищення кросівок восени можуть допомогти три засоби – ацетон, меламінова губка й зубна паста.
Як використовувати ацетон для очищення кросівок?
Для очищення кросівок потрібно нанести рідину для зняття лаку на ватний диск і потерти ним підошву кросівок. Потім зачекати декілька хвилин і змити все теплою водою.
Як відмити кросівки до білосніжності?
Блогерка Софія Сізова рекомендує змішати 2 чайні ложки соди і 2 чайні ложки зубної пасти, додати трохи води за бажанням, і старою зубною щіткою терти плями круговими рухами. Після цього залишити взуття на 10 хвилин, а потім на вологу ганчірку насипати крохмаль і натерти ним кросівки для усунення бруду та жовтизни.