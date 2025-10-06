Прання навмання й ігнорування певних правил може призвести до того, що взуття почне розклеюватися, потріскається й зіпсує свій вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як прати взуття у пральній машинці?

Перед тим як кидати взуття у прання, потрібно переконатися в наявності етикетки, яка дозволяє машинне прання. Знайти інформацію можна на язичку кросівок, а якщо вона відсутня, то краще пошукати в інтернеті за пошуком бренду, щоб уникнути ймовірних проблем зі взуттям.

Фахівці радять усяко уникати прання шкіри та замші. Особливо варто бути обережним власникам замшевих кросівок, які цього року дуже популярні. Такі кросівки краще прати руками, а не в пральній машині.

Якщо ж взуття можна прати в машинці, тоді для довшого збереження їхнього вигляду, потрібно лише дотриматися кількох правил.

Зніміть шнурівки та устілки

Часто устілки бувають з делікатного матеріалу, тож під час прання можуть по краях порватися й зіпсувати свій вигляд. Шнурівки треба також зняти, щоб якісніше випрати кросівки.



Прості правила прання кросівок / Фото Pexels

Бруд видаліть щіткою

Щоб барабан пральної машинки не забився сміттям через занадто забруднені кросівки, перед пранням їх варто очистити вологою серветкою.

Періть взуття у мішку

Фахівці радять взуття зі шнурівками помістити в сітчастий мішок для прання. Щоб прання не пошкодило взуття, краще додати в барабан кілька старих рушників чи наволочку.

Запустіть прання

Для особливо брудного взуття білого кольору, можна додати розчин води та відбілювача в однаковій пропорції разом з пральним порошком.

Правильне віджимання

Віджимання кросівок не повинне перевищувати 800 оборотів. Найоптимальнішим є віджимання до 600 оборотів.

Сушіння на повітрі

Взуття краще сушити на свіжому повітрі, а не в сушарці, бо висока температура може пошкодити кросівки.

Рекомендовано покласти в кожну пару взуття паперові рушники й залишити в провітрюваному місці подалі від сонячного світла.

Видання Real Simple зазначає, що кросівки можна прати щонайменше раз на 2 – 3 тижні, якщо ви їх активно носите кожного дня. Прати взуття потрібно, якщо воно занадто брудне, виділяє поганий запах, чи було забруднене під час відпочинку (болотом або піском).

Для профілактики запаху рекомендовано використовувати дезодоранти для взуття після кожного носіння. Також варто періодично чистити внутрішні устілки, які накопичують піт та бактерії.

