Грязная подошва кроссовок станет белоснежной за 5 минут: попробуйте эти домашние средства
- Для очистки подошвы кроссовок можно использовать жидкость для снятия лака, меламиновую губку или зубную пасту.
- Блогер София Сизова рекомендует использовать смесь соды с зубной пастой, после чего применить крахмал для удаления грязи.
Стиральная машинка хорошо отстирывает кроссовки, но частая стирка приводит к тому, что обувь может потерять свой вид. Чтобы продлить срок кроссовок, достаточно лишь воспользоваться несколькими простыми средствами.
Кроссовки мы носим постоянно, но именно в осеннюю пору они пачкаются гораздо сильнее, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Вернуть кроссовкам красивый вид помогут три средства – ацетон, меламиновая губка и зубная паста.
Что быстро отчищает кроссовки?
Средство для снятия лака
Жидкость для снятия лака нанесите на ватный диск и потрите им подошву кроссовок. Подождите несколько минут, а потом смойте все тщательно теплой водой.
Меламиновая губка
Отчистить белоснежные кроссовки достаточно просто. Нужно лишь смочить губку водой и потереть грязные пятна на обуви. Губка настолько хорошо отмоет кроссовки, что даже не придется их бросать в стиральную машину.
Зубная паста
Почистить белую подошву на обуви достаточно просто. Возьмите зубную щетку и нанесите на нее зубную пасту, а потом потрите ею кроссовки. Оставьте на 5 минут для лучшей действенности, а потом смойте теплой водой.
Блогер София Сизова рассказала в своем тиктоке, как отмыть кроссовки до белизны. Она рассказала, что для чудодейственного средства понадобятся 2 чайные ложки соды, 2 чайные ложки зубной пасты. По желанию можно немного добавить воды. Старой зубной щеткой нужно потереть пятна круговыми движениями и оставьте обувь на 10 минут.
Далее нужно на влажную тряпку насыпать крахмал и натереть ею кроссовки. Крахмал уберет грязь и освежит желтизну.
Простой способ очистки кроссовок: смотрите видео
Как правильно стирать кроссовки в стиральной машинке?
Перед стиркой обуви в машинке проверьте этикетку, снимите шнуровки и стельки, а также удалите грязь щеткой.
Стирайте обувь в сетчатом мешке с добавлением полотенец, выбирая отжим до 600 оборотов, и сушите на воздухе, чтобы сохранить ее вид.
