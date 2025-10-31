Грязная подошва кроссовок станет белоснежной за 5 минут: попробуйте эти домашние средства

Стиральная машинка хорошо отстирывает кроссовки, но частая стирка приводит к тому, что обувь может потерять свой вид. Чтобы продлить срок кроссовок, достаточно лишь воспользоваться несколькими простыми средствами.

Кроссовки мы носим постоянно, но именно в осеннюю пору они пачкаются гораздо сильнее, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Вернуть кроссовкам красивый вид помогут три средства – ацетон, меламиновая губка и зубная паста.

Читайте также Одежда после стирки начнет пахнуть в 10 раз лучше: вот в чем секрет

Что быстро отчищает кроссовки?

Средство для снятия лака

Жидкость для снятия лака нанесите на ватный диск и потрите им подошву кроссовок. Подождите несколько минут, а потом смойте все тщательно теплой водой.

Меламиновая губка

Отчистить белоснежные кроссовки достаточно просто. Нужно лишь смочить губку водой и потереть грязные пятна на обуви. Губка настолько хорошо отмоет кроссовки, что даже не придется их бросать в стиральную машину.

До речі, знайти засоби для прання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Зубная паста

Почистить белую подошву на обуви достаточно просто. Возьмите зубную щетку и нанесите на нее зубную пасту, а потом потрите ею кроссовки. Оставьте на 5 минут для лучшей действенности, а потом смойте теплой водой.

Блогер София Сизова рассказала в своем тиктоке, как отмыть кроссовки до белизны. Она рассказала, что для чудодейственного средства понадобятся 2 чайные ложки соды, 2 чайные ложки зубной пасты. По желанию можно немного добавить воды. Старой зубной щеткой нужно потереть пятна круговыми движениями и оставьте обувь на 10 минут.

Далее нужно на влажную тряпку насыпать крахмал и натереть ею кроссовки. Крахмал уберет грязь и освежит желтизну.

Простой способ очистки кроссовок: смотрите видео

Как правильно стирать кроссовки в стиральной машинке?