Господині знають безліч лайфхаків, для застосування яких навіть не знадобляться дорогі хімічні засоби, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Усі запахи з ванної зникнуть, як не бувало: елементарний спосіб за копійки

Як позбутися поганого запаху з пральної машини?

Часто поганий запах на речі передається від брудного барабану з пліснявою, тому його треба очистити, щоб надалі на одязі залишався аромат від прального порошку.

До речі, знайти засоби для прання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Вам знадобиться звичайна харчова сода, яку потрібно висипати в барабан й запустити пральну машину з гарячим циклом прання. Сода допоможе розщепити залишки миючих засобів та поганий запах.

Далі у відсік для порошка чи пом’якшувача додайте трішки білого оцту. Засіб виводить вапняні нашарування й допомагає видалити неприємний аромат.



Пральну машину можна легко очистити / Фото Pexels

Також слід пам’ятати, що після кожного прання дверцята правильної машини потрібно відкривати, щоб вся накопичена волога вивітрилася, а не перетворилася на плісняву.

Часто буває й таке, що випраний одяг починає тхнути в барабані, якщо після прання ви його довго не виймаєте. А ще надлишок білизни створює менше простору для води та порошку, тож поганий запах після прання може залишитися.

Окрім того, потрібно регулярно очищувати гумові ущільнювачі та відсік для порошку, бо там часто накопичується наліт та волога.

Якщо столовий оцет ми використовуємо для очищення барабана, то є ще один цікавий лайфхак з яблучним оцтом, пише Express. Яблучний оцет ефективно видаляє наліт у ванній та має приємніший запах, ніж столовий оцет. Але пам'ятайте, що оцет не можна використовувати на мармурових та гранітних поверхнях, технічних пристроях, вощени меблях, деталях посудомийної машини та затирках між плиткою.

Як швидко вивести пляму від кави?