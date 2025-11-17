Не знадобиться жодна хімія: як за лічені хвилини прочистити злив на кухні

Досить часто труби у кухні забиваються через жир та дрібні залишки їжі, а у ванній винуватцем проблеми стає волосся. Засмічення у каналізації – одна з побутових ситуацій, які стаються з нами досить часто, тому варто навчитися швидко уникати проблеми.

Більшість з нас знайомі із популярним методом очищення за допомогою соди та оцту, втім таке комбо не завжди працює, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як прочистити злив на кухні?

Від сильного накопичення залишків їжі сода не врятує, тому доведеться скористатися іншим методом. Найкраще одразу переходити до механічного очищення. Найдієвішим варіантом вважається сантехнічний трос. Він добре витримує навантаження й зможе довго прослужити.

Якщо троса немає, то можна змайструвати підручний інструмент. Візьміть металеву дротяну вішалку, випряміть її, сформуйте маленький гачок на кінці й обережно витягніть забруднення.



Прочистити злив досить просто / Фото Freepik

В іншому випадку підійде ще простіший спосіб. Потрібно лише відкрутити колінко та вилити звідти все сміття, яке в ньому накопичилося. Лише для цього методу скористайтеся відром чи глибокою мискою, щоб зібрати воду, яка може вилитися з труб.

Окрім того, для кухонних раковин найкраще підходять ферментні засоби. У них містяться бактерії та ферменти, які розчиняють жири, білки та крохмаль. Такі препарати діють набагато ефективніше, ніж сода з оцтом, чи агресивні хімікати. Вони безпечніші для труб, а їхнє регулярне застосування допомагає запобігти повторним засміченням.

Фахівці The Mirror радять перед тим, як заливати щось у трубу, спочатку спробувати вантуз. Він допоможе вийняти головну перешкоду – чудово вловлює волосся й залишки їжі, тому завдяки його використонню, труба прочиститься набагато краще та не буде забиватися у майбутньому.

Які ще кухонні лайфхаки слід знати?