Не понадобится никакая химия: как за считанные минуты прочистить слив на кухне
- Механическая очистка слива на кухне с помощью сантехнического троса или выпрямленной проволочной вешалки является эффективным методом.
- Ферментные средства с бактериями и ферментами растворяют жиры и белки, предотвращая повторные засорения, и являются более безопасными для труб.
Довольно часто трубы в кухне забиваются из-за жира и мелких остатков пищи, а в ванной виновником проблемы становятся волосы. Засор в канализации – одна из бытовых ситуаций, которые происходят с нами довольно часто, поэтому стоит научиться быстро избегать проблемы.
Большинство из нас знакомы с популярным методом очистки с помощью соды и уксуса, впрочем такое комбо не всегда работает, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Читайте также Как легко очистить слив дома: эти два средства есть на каждой кухне
Как прочистить слив на кухне?
От сильного накопления остатков пищи сода не спасет, поэтому придется воспользоваться другим методом. Лучше всего сразу переходить к механической очистке. Самым действенным вариантом считается сантехнический трос. Он хорошо выдерживает нагрузки и сможет долго прослужить.
До речі, знайти засоби для очищення труб за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
Если троса нет, то можно смастерить подручный инструмент. Возьмите металлическую проволочную вешалку, выпрямите ее, сформируйте маленький крючок на конце и осторожно вытяните загрязнения.
Прочистить слив достаточно просто / Фото Freepik
В противном случае подойдет еще более простой способ. Нужно лишь открутить коленце и вылить оттуда весь мусор, который в нем накопился. Только для этого метода воспользуйтесь ведром или глубокой миской, чтобы собрать воду, которая может вылиться из труб.
Кроме того, для кухонных раковин лучше всего подходят ферментные средства. В них содержатся бактерии и ферменты, которые растворяют жиры, белки и крахмал. Такие препараты действуют гораздо эффективнее, чем сода с уксусом, или агрессивные химикаты. Они безопасны для труб, а их регулярное применение помогает предотвратить повторные засорения.
Специалисты The Mirror советуют перед тем, как заливать что-то в трубу, сначала попробовать вантуз. Он поможет вынуть главное препятствие – прекрасно улавливает волосы и остатки пищи, поэтому благодаря его использованию, труба прочистится гораздо лучше и не будет забиваться в будущем.
Какие еще кухонные лайфхаки следует знать?
Специалисты рекомендуют чистить змеевики холодильника раз в 6 месяцев для уменьшения потребления электроэнергии и повышения производительности.
Бумага для выпечки может эффективно очищать кухонную раковину без использования дополнительных средств, благодаря своему восковому или силиконовому покрытию.
Частые вопросы
Почему сода и уксус не всегда эффективны для очистки слива?
Сода и уксус не всегда эффективны для очистки слива, поскольку они не могут растворять сильные накопления остатков пищи - в таких случаях лучше использовать механическую очистку.
Какой метод механической очистки рекомендуется для слива?
Для механической очистки слива рекомендуется использовать сантехнический трос - он хорошо выдерживает нагрузку и может долго прослужить.
Какие альтернативы существуют для очистки слива, если нет троса?
Если нет троса, можно смастерить подручный инструмент из металлической проволочной вешалки или открутить коленце, чтобы вылить накопленный мусор, используя ведро или глубокую миску для сбора воды.