6 способів зробити прибирання простішим: це треба знати всім

Лайфхаки люблять всі, оскільки вони допомагають скорочувати час на прибиранні оселі. Часом ми навіть не задумуємося над тим, що базові речі можна не ускладнювати, а справлятися з ними набагато простіше.

Коли йдеться про чистоту в домі, то слід пам’ятати про щоденні звички, які й формують охайність в оселі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.

Жінка розповіла кілька дієвих лайфхаків, які дуже прості, але значно впливають на загальний стан дому. Застосовуйте ці поради, щоб в оселі завжди було чисто.

Які лайфхаки роблять прибирання простішим?

Миття душової кабіни – раз на місяць

Душову кабіну не потрібно мити кожного тижня від нальоту на поверхні. Щоб зекономити свій час, достатньо після кожного прийому душу збирати воду спеціальним шкребком. Воду можна збирати навіть з плитки.

Відсутність води запобігає накопиченню нальоту, який залишається на склі через скупчення мінералів у жорсткій воді.

Миття нержавіючої мийки

Відмити мийку з нержавійки можна звичайною содою та оцтом. Соду потрібно насипати всередину, тоді залити оцтом й залишити на кілька хвилин. Після цього способу мийка буде сяючою, тож вам навіть не доведеться використовувати хімічні засоби.

Миття акрилової мийки

На такій мийці залишаються плями від їжі, а засіб для посуду – не допомагає. Блогерка радить засіб на основі соди та засобу для миття посуду. Їх потрібно розмішати у мисці й нанести готовий розчин на меламінову губку. Потріть добре мийку, залишіть на кілька хвилин, а тоді змивайте водою. Цей простий лайфхак допоможе їй знову стати білосніжною та сяючою.

Також цим розчином можна відмити й засіб, який збирає їжу та сміття, яке не потрапляє у трубу.

Матовий фасад на кухні

Всю кухню можна протерти вологою серветкою для прибирання. Після неї не залишиться ніяких плям та розводів. А хто не має серветок, то може змочити у воді з кондиціоером мікрофібру. Розчин ідеально пасує на матових фасадах, склі та на дзеркальних поверхнях. На таких поверхнях менше сідає пил й не залишається слідів від пальців.

Мікрофібру можна одягнути на швабру й легко протерти верхні фасади. Це ще один допоміжний лайфхак, який зекономить вам час.

Прості лайфхаки в прибиранні: дивіться відео

Ресурс Women and Home назвав кілька корисних звичок, які завжди допоможуть тримати дім охайним:

запрявляйте ліжко вранці;

прибирайте чашки з тумбочки біля ліжка;

провітрюйте приміщення;

прибирайте, коли готуєте;

кладіть усе на місце.

Як витирати пил вдома?