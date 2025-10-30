6 способов сделать уборку проще: это надо знать всем
- Для мытья душевой кабины используйте скребок после каждого приема душа, чтобы сэкономить время и избежать накопления налета.
- Мойку из нержавейки можно очистить с помощью соды и уксуса, а для акриловой мойки используйте смесь соды и средства для мытья посуды на меламиновой губке.
Лайфхаки любят все, поскольку они помогают сокращать время на уборке дома. Порой мы даже не задумываемся над тем, что базовые вещи можно не усложнять, а справляться с ними гораздо проще.
Когда речь идет о чистоте в доме, то следует помнить о ежедневных привычках, которые и формируют опрятность в доме, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.
Женщина рассказала несколько действенных лайфхаков, которые очень просты, но значительно влияют на общее состояние дома. Применяйте эти советы, чтобы в доме всегда было чисто.
Какие лайфхаки делают уборку проще?
Мытье душевой кабины – раз в месяц
Душевую кабину не нужно мыть каждую неделю от налета на поверхности. Чтобы сэкономить свое время, достаточно после каждого приема душа собирать воду специальным скребком. Воду можно собирать даже с плитки.
Отсутствие воды предотвращает накопление налета, который остается на стекле из-за скопления минералов в жесткой воде.
Мытье нержавеющей мойки
Отмыть мойку из нержавейки можно обычной содой и уксусом. Соду нужно насыпать внутрь, затем залить уксусом и оставить на несколько минут. После этого способа мойка будет сияющей, поэтому вам даже не придется использовать химические средства.
Мытье акриловой мойки
На такой мойке остаются пятна от еды, а средство для посуды – не помогает. Блогерша советует средство на основе соды и средства для мытья посуды. Их нужно размешать в миске и нанести готовый раствор на меламиновую губку. Потрите хорошо мойку, оставьте на несколько минут, а потом смывайте водой. Этот простой лайфхак поможет ей снова стать белоснежной и сияющей.
Также этим раствором можно отмыть и средство, которое собирает пищу и мусор, который не попадает в трубу.
Матовый фасад на кухне
Всю кухню можно протереть влажной салфеткой для уборки. После нее не останется никаких пятен и разводов. А кто не имеет салфеток, то может смочить в воде с кондиционером микрофибру. Раствор идеально подходит на матовых фасадах, стекле и на зеркальных поверхностях. На таких поверхностях меньше садится пыль и не остается следов от пальцев.
Микрофибру можно одеть на швабру и легко протереть верхние фасады. Это еще один вспомогательный лайфхак, который сэкономит вам время.
Простые лайфхаки в уборке: смотрите видео
Ресурс Women and Home назвал несколько полезных привычек, которые всегда помогут держать дом опрятным:
заправляйте кровать по утрам;
убирайте чашки с тумбочки возле кровати;
проветривайте помещение;
убирайте, когда готовите;
кладите все на место.
Как вытирать пыль дома?
Для эффективной уборки пыли следует использовать влажную микрофибру и средство с антистатическим эффектом.
Домашнее средство для уборки можно приготовить из воды, уксуса, кондиционера для белья и эфирного масла.
Частые вопросы
Какие основные советы по поддержанию чистоты в душевой кабине?
Для поддержания чистоты в душевой кабине следует после каждого приема душа собирать воду специальным скребком. Это предотвращает накопление налета от минералов в жесткой воде.
Как можно отмыть нержавеющую мойку без химических средств?
Нержавеющую мойку можно отмыть с помощью обычной соды и уксуса. Насыпьте соду внутрь, залейте уксусом, оставьте на несколько минут, а затем промойте.
Какой лайфхак поможет сохранить чистоту матового фасада на кухне?
Для очистки матового фасада на кухне можно использовать влажную салфетку для уборки или микрофибру, смоченную в воде с кондиционером.