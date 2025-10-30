6 способов сделать уборку проще: это надо знать всем

Лайфхаки любят все, поскольку они помогают сокращать время на уборке дома. Порой мы даже не задумываемся над тем, что базовые вещи можно не усложнять, а справляться с ними гораздо проще.

Когда речь идет о чистоте в доме, то следует помнить о ежедневных привычках, которые и формируют опрятность в доме, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.

Читайте также Стойкий жир со стекла духовки можно очистить за 5 минут: есть одно действенное решение

Женщина рассказала несколько действенных лайфхаков, которые очень просты, но значительно влияют на общее состояние дома. Применяйте эти советы, чтобы в доме всегда было чисто.

Какие лайфхаки делают уборку проще?

Мытье душевой кабины – раз в месяц

Душевую кабину не нужно мыть каждую неделю от налета на поверхности. Чтобы сэкономить свое время, достаточно после каждого приема душа собирать воду специальным скребком. Воду можно собирать даже с плитки.

До речі, знайти засоби для прибирання оселі за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Отсутствие воды предотвращает накопление налета, который остается на стекле из-за скопления минералов в жесткой воде.

Мытье нержавеющей мойки

Отмыть мойку из нержавейки можно обычной содой и уксусом. Соду нужно насыпать внутрь, затем залить уксусом и оставить на несколько минут. После этого способа мойка будет сияющей, поэтому вам даже не придется использовать химические средства.

Мытье акриловой мойки

На такой мойке остаются пятна от еды, а средство для посуды – не помогает. Блогерша советует средство на основе соды и средства для мытья посуды. Их нужно размешать в миске и нанести готовый раствор на меламиновую губку. Потрите хорошо мойку, оставьте на несколько минут, а потом смывайте водой. Этот простой лайфхак поможет ей снова стать белоснежной и сияющей.

Также этим раствором можно отмыть и средство, которое собирает пищу и мусор, который не попадает в трубу.

Матовый фасад на кухне

Всю кухню можно протереть влажной салфеткой для уборки. После нее не останется никаких пятен и разводов. А кто не имеет салфеток, то может смочить в воде с кондиционером микрофибру. Раствор идеально подходит на матовых фасадах, стекле и на зеркальных поверхностях. На таких поверхностях меньше садится пыль и не остается следов от пальцев.

Микрофибру можно одеть на швабру и легко протереть верхние фасады. Это еще один вспомогательный лайфхак, который сэкономит вам время.

Простые лайфхаки в уборке: смотрите видео

Ресурс Women and Home назвал несколько полезных привычек, которые всегда помогут держать дом опрятным:

заправляйте кровать по утрам;

убирайте чашки с тумбочки возле кровати;

проветривайте помещение;

убирайте, когда готовите;

кладите все на место.

Как вытирать пыль дома?