Простий метод чистки жалюзі: його використовують професіонали

Пил чи помітні відбитки пальців на жалюзі змушують братися за їхнє чищення. Існує швидкий та простий спосіб повернути їм охайний вигляд за допомогою пилососа.

Найретельніше очищення відбувається тоді, коли жалюзі знімають й кладуть на рівну поверхню, щоб легше дістатися до двох боків ламелей, а також до верхніх та нижніх планок, пише Good Housekeeping.

Проте цей метод потребує трохи часу, тож замість нього можна скористатися двома простими способами: протерти їх мікрофіброю чи щіткою для пилу, або ж скористатися пилососом з м’якою насадкою-щіткою.

Як очистити жалюзі мікрофіброю?

Для миття знадобляться мікрофіброві серветки, щітка, пилосом з насадками, тепла вода й рідина для миття посуду.

Спочатку відкрийте жалюзі й щільно обгорніть ламель мікрофібровою тканиною. Горизонтальні жалюзі варто починати мити з верхньої ламелі й поступово рухатися вниз, протираючи їх зліва направо. Вертикальну ламель варто обхопити тканиною з обох боків та протирати її зверху вниз. Тут теж треба рухатися з лівої ламелі до правої.



Простий спосіб миття жалюзі / Фото Pexels

Якщо на жалюзі є стійкі плями чи липкі сліди, то мікрофібру рекомендовано змочити в теплій воді з кількома краплями засобу для миття посуду. Тканину варто занурити в розчин й добре її віджати, а тоді протерти їх та витерти насухо, щоб не залишилося розводів.

Як очистити жалюзі пилососом?

Багато пилососів мають у комплекті м’яку щітку для пилу. Зручними для такого прибирання є моделі зі шлангом, які дозволяють легко дістатися навіть до верхніх ламелей.

Перед початком роботи встановіть найнижчу потужність всмоктування й приєднайте м’яку щітку. Важливо, щоб пилосос збирав пил, а не притискався до ламелей і не пошкоджував їх.

Тоді закрийте жалюзі й натягніть ламелі. Повільно проводьте пилососом по горизонтальних ламелях зліва направо. Якщо жалюзі вертикальні, очищайте кожну ламель окремо, рухаючись зверху вниз.

Очищення варто повторити у зворотному напрямку, щоб зібрати пил, який міг залишитися після першого проходу. Після цього поверніть ламелі в протилежний бік й знову пропилососьте їх.

До слова, жалюзі можуть зменшувати втрати тепла, створюючи повітряний прошарок між вікном і кімнатою, пише Karnix. Тканинні або комбіновані жалюзі більш ефективні для збереження тепла, ніж алюмінієві.

Які ще поради варто знати?