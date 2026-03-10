Найретельніше очищення відбувається тоді, коли жалюзі знімають й кладуть на рівну поверхню, щоб легше дістатися до двох боків ламелей, а також до верхніх та нижніх планок, пише Good Housekeeping.

Проте цей метод потребує трохи часу, тож замість нього можна скористатися двома простими способами: протерти їх мікрофіброю чи щіткою для пилу, або ж скористатися пилососом з м’якою насадкою-щіткою.

Як очистити жалюзі мікрофіброю?

Для миття знадобляться мікрофіброві серветки, щітка, пилосом з насадками, тепла вода й рідина для миття посуду.

Спочатку відкрийте жалюзі й щільно обгорніть ламель мікрофібровою тканиною. Горизонтальні жалюзі варто починати мити з верхньої ламелі й поступово рухатися вниз, протираючи їх зліва направо. Вертикальну ламель варто обхопити тканиною з обох боків та протирати її зверху вниз. Тут теж треба рухатися з лівої ламелі до правої.



Простий спосіб миття жалюзі / Фото Pexels

Якщо на жалюзі є стійкі плями чи липкі сліди, то мікрофібру рекомендовано змочити в теплій воді з кількома краплями засобу для миття посуду. Тканину варто занурити в розчин й добре її віджати, а тоді протерти їх та витерти насухо, щоб не залишилося розводів.

Як очистити жалюзі пилососом?

Багато пилососів мають у комплекті м’яку щітку для пилу. Зручними для такого прибирання є моделі зі шлангом, які дозволяють легко дістатися навіть до верхніх ламелей.

Перед початком роботи встановіть найнижчу потужність всмоктування й приєднайте м’яку щітку. Важливо, щоб пилосос збирав пил, а не притискався до ламелей і не пошкоджував їх.

Тоді закрийте жалюзі й натягніть ламелі. Повільно проводьте пилососом по горизонтальних ламелях зліва направо. Якщо жалюзі вертикальні, очищайте кожну ламель окремо, рухаючись зверху вниз.

Очищення варто повторити у зворотному напрямку, щоб зібрати пил, який міг залишитися після першого проходу. Після цього поверніть ламелі в протилежний бік й знову пропилососьте їх.

До слова, жалюзі можуть зменшувати втрати тепла, створюючи повітряний прошарок між вікном і кімнатою, пише Karnix. Тканинні або комбіновані жалюзі більш ефективні для збереження тепла, ніж алюмінієві.

Які ще поради варто знати?