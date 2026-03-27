Жалюзі будуть як нові: один лайфхак зі шкарпеткою прибере весь бруд і жир
- Простий спосіб очистити жалюзі без зняття - використати шкарпетку, яка створює статичний ефект для збору пилу.
- Для кращого результату шкарпетку можна замочити водою або додати засіб для миття посуду для видалення жирних плям.
З настанням весни багато хто береться за генеральне прибирання, щоб очистити дім від пилу та бруду, який накопичився за зиму. Особливо багато пилу збирається на жалюзях, тому їх треба помити, щоб було легше дихати.
Привести жалюзі до ладу допоможе досить простий та зручний спосіб, пише Express.
Як почистити жалюзі, не знімаючи їх?
Багато господинь не хочуть братися за миття жалюзі через їхню важкодоступність. Проте є зручний лайфхак, який спрощує процес та не потребує демонтажу.
Замість спеціальних щіток можна використати звичайну шкарпетку. Її достатньо одягнути на руку, щоб вона перетворилася на зручну рукавицю для прибирання. Такий спосіб підійде не лише для протирання жалюзі, але й інших поверхонь, де пил збирається найчастіше – плінтусів чи меблів.
Секрет ефективності полягає в тому, що під час протирання виникає легкий статичний ефект. Саме він допомагає пилу притягуватися до тканини, а не розлітатися по кімнаті. Найкраще підійдуть шкарпетки з ворсом чи синтетичних матеріалів, оскільки краще захоплюють частинки пилу.
Шкарпеткою можна швидко очистити пил / Фото Pexels
Для кращого результату, тканину можна замочити водою, щоб зібрати навіть найдрібніші забруднення. Якщо ж на жалюзі є жирні плями, то можна додати краплю засобу для миття посуду, а тоді пройтися ще раз чистою вологою шкарпеткою.
Після прибирання пил витрусіть у смітник, а шкарпетку – виперіть. Такого прибирання раз в тиждень буде цілком достатньо.
В іншому випадку, для очищення жалюзі можна використовувати пилосос із м'якою насадкою-щіткою, пише Good Housekeeping. Пилосос рекомендується встановити на найнижчу потужність всмоктування, щоб уникнути пошкодження ламелей.
Повільно проводьте пилососом по горизонтальних ламелях зліва направо. Якщо жалюзі вертикальні, очищайте кожну ламель окремо, рухаючись зверху вниз.
Часті питання
Який простий спосіб очищення жалюзі без їх зняття описаний в статті?
Стаття описує простий спосіб очищення жалюзі за допомогою звичайної шкарпетки. Її можна одягнути на руку, щоб швидко протерти жалюзі, використовуючи статичний ефект для збирання пилу.
Чому шкарпетки з ворсом або синтетики є кращими для очищення пилу?
Шкарпетки з ворсом або синтетичними матеріалами краще захоплюють частинки пилу завдяки легшому статичному ефекту, що дозволяє ефективніше притягувати пил до тканини.
Які інші методи очищення жалюзі згадуються в статті?
Крім використання шкарпетки, стаття також рекомендує використовувати пилосос із м'якою насадкою-щіткою на найнижчій потужності всмоктування, щоб уникнути пошкодження ламелей.