Жалюзі будуть як нові: один лайфхак зі шкарпеткою прибере весь бруд і жир

З настанням весни багато хто береться за генеральне прибирання, щоб очистити дім від пилу та бруду, який накопичився за зиму. Особливо багато пилу збирається на жалюзях, тому їх треба помити, щоб було легше дихати.

Привести жалюзі до ладу допоможе досить простий та зручний спосіб, пише Express.

Як почистити жалюзі, не знімаючи їх?

Багато господинь не хочуть братися за миття жалюзі через їхню важкодоступність. Проте є зручний лайфхак, який спрощує процес та не потребує демонтажу.

Замість спеціальних щіток можна використати звичайну шкарпетку. Її достатньо одягнути на руку, щоб вона перетворилася на зручну рукавицю для прибирання. Такий спосіб підійде не лише для протирання жалюзі, але й інших поверхонь, де пил збирається найчастіше – плінтусів чи меблів.

Секрет ефективності полягає в тому, що під час протирання виникає легкий статичний ефект. Саме він допомагає пилу притягуватися до тканини, а не розлітатися по кімнаті. Найкраще підійдуть шкарпетки з ворсом чи синтетичних матеріалів, оскільки краще захоплюють частинки пилу.



Для кращого результату, тканину можна замочити водою, щоб зібрати навіть найдрібніші забруднення. Якщо ж на жалюзі є жирні плями, то можна додати краплю засобу для миття посуду, а тоді пройтися ще раз чистою вологою шкарпеткою.

Після прибирання пил витрусіть у смітник, а шкарпетку – виперіть. Такого прибирання раз в тиждень буде цілком достатньо.

В іншому випадку, для очищення жалюзі можна використовувати пилосос із м'якою насадкою-щіткою, пише Good Housekeeping. Пилосос рекомендується встановити на найнижчу потужність всмоктування, щоб уникнути пошкодження ламелей.

Повільно проводьте пилососом по горизонтальних ламелях зліва направо. Якщо жалюзі вертикальні, очищайте кожну ламель окремо, рухаючись зверху вниз.

