Матрац стане чистим за 3 хвилини: домашній засіб, який замінить дорогу хімію
- Регулярне пилососіння матраца з використанням м'якої насадки допомагає підтримувати його в чистоті та свіжості.
- Сода використовується для абсорбування запахів та боротьби з бактеріями, її посипають на матрац, залишають на кілька годин, а потім видаляють пилососом.
Чистота спальні має не менше значення, ніж чистота на кухні чи у ванній кімнаті. Ми регулярно змінюємо постіль, але забуваємо про очищення матраца. Щодня він накопичує пил, піт та мікрочастинки шкіри, тому його регулярно треба освіжувати.
Якщо вдома вже помітний запах затхлості, який не зникає навіть після чистої постільної білизни, то проблема може ховатися у матраці, пише Express. Щоб підтримувати його в чистоті, не потрібно навіть користуватися хімічними засобами.
Як очистити матрац за 3 хвилини?
Очищення матраца засобами та водою вимагає зусиль та часу. Уникнути цього методу можна завдяки простій альтернативі – достатньо лише взяти за звичку регулярно пилососити матрац. Результат буде помітним вже через кілька процедур.
Перед чищенням повністю звільніть поверхню від простирадл, наволочок та захисного чохла. Використовуйте м’яку насадку та рухайтеся зверху до низу плавними рухами. Повільний темп допоможе підняти пил та волосся, а не втиснути їх ще глибше.
Матрац вдасться очистити за 3 хвилини / Фото Freepik
Вузькою насадкою обробіть канти, стики й кути, бо саме в цих місцях накопичується найбільше пилу. Один – два рази на місяць використовуйте пилосос з функцією вібрації – вона допоможе розпушити пил, що осів всередині.
Окрім того, перевіряйте матрац. Зміна положення сприяє рівномірному розподілу навантаження та запобігає накопиченню вологи та пилу в одному місці. Кілька хвилин такої чистки матраца на день допоможуть підтримувати свіжість й не дадуть пилу накопичуватися.
Також фахівці радять регулярно провітрювати спальню й контролювати рівень вологості в кімнаті. Якщо зробити прибирання матрацу звичкою, то він стане помітно чистішим, а повітря у спальні стане свіжішим.
Навіщо посипати содою матрац?
Сода допомагає зберегти свіжість матраца, абсорбуючи запахи та речовини, а також бореться з бактеріями та грибками, пише Kobieta Interia. Соду посипають на матрац, залишають на кілька годин, а потім пропилосошують та протирають вологою ганчіркою.
Які ще є корисні поради?
Перед пранням джинсів застібайте блискавки, ґудзики та кнопки, вивертайте їх навиворіт та перевіряйте кишені на наявність серветок чи чеків.
Для очищення контейнера пральної машини використовуйте воду з оцтом у пропорції 2:1, щоб видалити вапняний наліт.
Часті питання
Як часто потрібно пилососити матрац для підтримки його свіжості?
Фахівці рекомендують пилососити матрац один — два рази на місяць, а також регулярно провітрювати спальню й контролювати рівень вологості в кімнаті.
Чому важливо використовувати соду для очищення матраца?
Сода допомагає зберегти свіжість матраца, абсорбуючи запахи та речовини, а також бореться з бактеріями та грибками. Її посипають на матрац, залишають на кілька годин, а потім пропилосошують і протирають вологою ганчіркою.
Які додаткові поради можуть допомогти підтримувати чистоту в спальні?
Окрім регулярного чищення матраца, фахівці радять провітрювати спальню, контролювати рівень вологості й змінювати положення матраца для рівномірного розподілу навантаження.