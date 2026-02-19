Матрас станет чистым за 3 минуты: домашнее средство, которое заменит дорогую химию
- Регулярное пылесошение матраса с использованием мягкой насадки помогает поддерживать его в чистоте и свежести.
- Сода используется для абсорбирования запахов и борьбы с бактериями, ее посыпают на матрас, оставляют на несколько часов, а затем удаляют пылесосом.
Чистота спальни имеет не меньшее значение, чем чистота на кухне или в ванной комнате. Мы регулярно меняем постель, но забываем об очистке матраса. Ежедневно он накапливает пыль, пот и микрочастицы кожи, поэтому его регулярно надо освежать.
Если дома уже заметен запах затхлости, который не исчезает даже после чистого постельного белья, то проблема может скрываться в матрасе, пишет Express. Чтобы поддерживать его в чистоте, не нужно даже пользоваться химическими средствами.
Как очистить матрас за 3 минуты?
Очистка матраса средствами и водой требует усилий и времени. Избежать этого метода можно благодаря простой альтернативе – достаточно лишь взять за привычку регулярно пылесосить матрас. Результат будет заметен уже через несколько процедур.
Перед чисткой полностью освободите поверхность от простыней, наволочек и защитного чехла. Используйте мягкую насадку и двигайтесь сверху вниз плавными движениями. Медленный темп поможет поднять пыль и волосы, а не втиснуть их еще глубже.
Матрас удастся очистить за 3 минуты / Фото Freepik
Узкой насадкой обработайте канты, стыки и углы, потому что именно в этих местах скапливается больше всего пыли. Один – два раза в месяц используйте пылесос с функцией вибрации – она поможет разрыхлить пыль, осевшую внутри.
Кроме того, проверяйте матрас. Изменение положения способствует равномерному распределению нагрузки и предотвращает накопление влаги и пыли в одном месте. Несколько минут такой чистки матраса в день помогут поддерживать свежесть и не дадут пыли накапливаться.
Также специалисты советуют регулярно проветривать спальню и контролировать уровень влажности в комнате. Если сделать уборку матраса привычкой, то он станет заметно чище, а воздух в спальне станет свежее.
Зачем посыпать содой матрас?
Сода помогает сохранить свежесть матраса, абсорбируя запахи и вещества, а также борется с бактериями и грибками, пишет Kobieta Interia. Соду посыпают на матрас, оставляют на несколько часов, а затем пропылесосят и протирают влажной тряпкой.
Какие еще есть полезные советы?
Частые вопросы
Как часто нужно пылесосить матрас для поддержания его свежести?
Специалисты рекомендуют пылесосить матрас один - два раза в месяц, а также регулярно проветривать спальню и контролировать уровень влажности в комнате.
Почему важно использовать соду для очистки матраса?
Сода помогает сохранить свежесть матраса, абсорбируя запахи и вещества, а также борется с бактериями и грибками. Ее посыпают на матрас, оставляют на несколько часов, а затем пропылесошивают и протирают влажной тряпкой.
Какие дополнительные советы могут помочь поддерживать чистоту в спальне?
Кроме регулярной чистки матраса, специалисты советуют проветривать спальню, контролировать уровень влажности и менять положение матраса для равномерного распределения нагрузки.