Укр Рус
Лайфхаки Хитрости на каждый день Матрас станет чистым за 3 минуты: домашнее средство, которое заменит дорогую химию
19 февраля, 14:16
3

Матрас станет чистым за 3 минуты: домашнее средство, которое заменит дорогую химию

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Регулярное пылесошение матраса с использованием мягкой насадки помогает поддерживать его в чистоте и свежести.
  • Сода используется для абсорбирования запахов и борьбы с бактериями, ее посыпают на матрас, оставляют на несколько часов, а затем удаляют пылесосом.

Чистота спальни имеет не меньшее значение, чем чистота на кухне или в ванной комнате. Мы регулярно меняем постель, но забываем об очистке матраса. Ежедневно он накапливает пыль, пот и микрочастицы кожи, поэтому его регулярно надо освежать.

Если дома уже заметен запах затхлости, который не исчезает даже после чистого постельного белья, то проблема может скрываться в матрасе, пишет Express. Чтобы поддерживать его в чистоте, не нужно даже пользоваться химическими средствами.

Читайте также Никогда не надевайте новую одежду без стирки: на это есть причина

Как очистить матрас за 3 минуты?

Очистка матраса средствами и водой требует усилий и времени. Избежать этого метода можно благодаря простой альтернативе – достаточно лишь взять за привычку регулярно пылесосить матрас. Результат будет заметен уже через несколько процедур.

Перед чисткой полностью освободите поверхность от простыней, наволочек и защитного чехла. Используйте мягкую насадку и двигайтесь сверху вниз плавными движениями. Медленный темп поможет поднять пыль и волосы, а не втиснуть их еще глубже.


Матрас удастся очистить за 3 минуты / Фото Freepik

Узкой насадкой обработайте канты, стыки и углы, потому что именно в этих местах скапливается больше всего пыли. Один – два раза в месяц используйте пылесос с функцией вибрации – она поможет разрыхлить пыль, осевшую внутри.

Кроме того, проверяйте матрас. Изменение положения способствует равномерному распределению нагрузки и предотвращает накопление влаги и пыли в одном месте. Несколько минут такой чистки матраса в день помогут поддерживать свежесть и не дадут пыли накапливаться.

Также специалисты советуют регулярно проветривать спальню и контролировать уровень влажности в комнате. Если сделать уборку матраса привычкой, то он станет заметно чище, а воздух в спальне станет свежее.

Зачем посыпать содой матрас?

Сода помогает сохранить свежесть матраса, абсорбируя запахи и вещества, а также борется с бактериями и грибками, пишет Kobieta Interia. Соду посыпают на матрас, оставляют на несколько часов, а затем пропылесосят и протирают влажной тряпкой.

Какие еще есть полезные советы?

Частые вопросы

Как часто нужно пылесосить матрас для поддержания его свежести?

Специалисты рекомендуют пылесосить матрас один - два раза в месяц, а также регулярно проветривать спальню и контролировать уровень влажности в комнате.

Почему важно использовать соду для очистки матраса?

Сода помогает сохранить свежесть матраса, абсорбируя запахи и вещества, а также борется с бактериями и грибками. Ее посыпают на матрас, оставляют на несколько часов, а затем пропылесошивают и протирают влажной тряпкой.

Какие дополнительные советы могут помочь поддерживать чистоту в спальне?

Кроме регулярной чистки матраса, специалисты советуют проветривать спальню, контролировать уровень влажности и менять положение матраса для равномерного распределения нагрузки.