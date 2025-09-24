Зрізані квіти можуть втратити свіжість набагато швидше, ніж ми очікуємо. Однак деякі прості прийоми допоможуть "повернути до життя" улюблений букет.

Про те, як правильно доглядати за квітами, журналістам 24 Каналу розповіла професійна флористка Христина Кондришин.

Як реанімувати квіти, що почали в'янути?

Раніше люди ставили троянди у ванну, але це неправильно.

Такий спосіб не допоможе реанімувати квітку, а радже приведе її до загибелі. Не радимо цього робити,

– зазначила Христина Кондришин.

Краще зробити все наступним чином:

підрізати стебла під кутом 45 градусів, познімати все листя, щільно обгорнути у крафт або плівку. потім на 2 – 3 сантиметри занурити у кип'яток на 1 – 2 хвилини, щоб стебла розкрилися, після чого обрізати опечені ділянки і поставити у вазу з водою.

Через 2 – 3 години буде видно, які квіти ще подають ознаки життя, а які вже ні.



Як реанімувати квіти, що почали в'янути / Фото Unsplash

Чому квіти швидко в'януть?

Як пише видання Gardening know how, зрізані квіти швидко в'януть з кількох природних причин:

Втрата джерела живлення. У землі квітка отримує воду та поживні речовини через коріння. Після зрізу ця система переривається, і стебло має лише обмежену здатність поглинати воду. Закупорка судин. Мікроби, бульбашки повітря або смолисті речовини можуть заблокувати судини (ксилему) у стеблі. Через це квітка погано вбирає вологу. Активне випаровування води. Листя й пелюстки продовжують "дихати" та випаровувати воду, але отримати її назад квітка вже не може в достатній кількості. Прискорене старіння (етилен). Багато рослин після зрізу виробляють газ етилен, який пришвидшує в'янення й опадання пелюсток.

